Ex-gemeenteraadslid schrijft boek over WOII in Zuid-West-Vlaanderen

Het boek ‘Verzet en Collaboratie in de regio’ van Arnold Seynnaeve en Geert Lecompte, gaat op zoek naar de waarheid achter gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens WOII in Wevelgem en daarbuiten. Arnold bestuurde jarenlang duizenden documenten in de archieven. De boekvoorstelling vindt plaats op vier december in het oud gemeentehuis.

Gedurende twintig jaar was Arnold Seynnaeve (67) gemeenteraadslid in Wevelgem. Vanuit zijn vaste woonplaats in de Dordogne in Frankrijk volgt hij nog steeds de lokale politiek. Hoe kwam hij tot het schrijven van een knoert van een historisch werk over verzet en collaboratie in WO II? “Enerzijds interesse, anderzijds een samenloop van omstandigheden”, vertelt Arnold. “Mijn grootvader Maurits Degroote was militair op het Wevelgems vliegveld toen de WOII uitbrak. Hij was krijgsgevangene tijdens de bezetting en na de oorlog werd hij aangeduid als adjunct-griffier voor het Krijgsauditoraat te Kortrijk.”

Het toeval hielp ook een handje. Als Arnold in 2013 tijdens een receptie in het oud gemeentehuis de eregalerij van Wevelgemse burgemeesters bekijkt, valt hem iets op. ‘Het rijtje portretten was niet compleet. De foto van oorlogsburgemeester Michel Byttebier ontbrak, die was burgemeester van 1942 tot 1944. Waarom ontbrak de foto? Dat wekte mijn nieuwsgierigheid.” Zijn kennismaking met Geert Lecompte was ook toevallig. Zijn grootvader Carlos Lecompte was actief als weerstander in WO II. “Geert contacteerde me met de vraag of we via onze grootouders geen familie waren”, zegt Arnold. “Al snel bleek onze gedeelde interesse voor alles wat met WO II te maken had. Samen wilden we een “vergeten” stukje van de Wevelgemse geschiedenis vastleggen. Wij doken in duizenden documenten en dat deed ons ertoe besluiten om ook andere gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen te onderzoeken en erbij te betrekken.”

Onderwijzers

De zoektocht start in Wevelgem, met onder meer een hoofdrol voor bepaalde onderwijzers van de gemeentelijke jongensschool. Sommigen waren actief in het verzet, anderen collaboreerden. Daarnaast komt het verhaal van een gemeenteraadslid aan bod. Hij sneuvelde aan het oostfront en werd pas in 1969 overleden verklaard. Hun opzoekingen brengen hen ook buiten de gemeente. “We vragen ons af of een schepen en latere burgemeester van Lauwe werkelijk de verzetsleider was voor wie hij doorging”, vervolgt Arnold. “Ook de publieke vernedering en foltering van de oorlogsburgemeester van Bissegem en de stadssecretaris van Kortrijk komen ter sprake. Zelfs een hoofdstukje over de ouders van Hugo Claus in het Verdriet van Kortrijk ontbreekt niet.” Het boek brengt ook enkele getuigenissen, van de zoon van de Gullegemse burgemeester die op post kan blijven tijdens WOII of die van de kleinzoon van de oorlogsburgemeester van Er zijn ook warme verhalen. Een Brit en een Duitser vonden de liefde in dezelfde wijk. Na de oorlog woonden ze beiden op de Wijnberghoek.

“Het boek bevat tal van nooit eerder gepubliceerde documenten”, besluit Arnold. “Wie belangstelling heeft voor de lokale geschiedenis van collaboratie en verzet tijdens WOII zal hierin zeker zijn gading vinden.” (SLW)

Tot 28 november voorintekenen aan 38 euro, nadien 43 euro. Bestellen via arnoldseynnaeve@gmail.com. Afhaling zondag 4 december van 11 tot 16 uur in raadzaal van het oud gemeentehuis.