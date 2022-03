Evy Celen schrijft en illustreert haar eerste kinderboek: “Kracht van positiviteit en fantasie”

Evy Celen uit Zwevegem heeft haar eerste kinderboek uit. Met ‘Lolo en het Vliegende Goudvisje’ stapt ze in de fantasie van Milo, een jongen met hersenverlamming waardoor hij beperkt is in zijn doen en laten. Evy schreef niet alleen het verhaal, ze maakte er ook mooie tekeningen bij.

De tongval van Evy Celen (44) laat vermoeden dat ze niet echt een Zwevegemse is. “Ik ben van Leopoldsburg afkomstig maar volgde de liefde en kwam zo’n 13 jaar geleden hier terecht. Ik opende een winkel – Birds en Bees – en leerde zo heel wat mensen kennen. Ik ben altijd mezelf gebleven, zeg maar de losse geweest”, zegt ze lachend.

Enkele maanden geleden moest ze wegens gezondheidsredenen met de winkel stoppen. “Ik heb altijd al graag geschreven, maar er nog nooit echt iets mee gedaan. Nu de winkel gestopt was, dacht ik meteen aan het schrijven van een verhaal. Het was een onbekende stap, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.”

Leuke avonturen

Ze liet zich inspireren door Milo, een jongen met hersenverlamming. Daardoor is hij beperkt in zijn doen en laten. “Door de kracht van positiviteit beleeft hij toch de leukste avonturen in een andere wereld. In dit verhaal gaat hij, onder de naam Lolo, op avontuur met een vliegend goudvisje.”

Evy kende de moeder van Milo al een tijdje en wilde hen met het verhaal verrassen. “Ik kende de moeder inderdaad al vele jaren. Toen ik naar Zwevegem kwam, verwaterde het contact een beetje maar via Facebook konden we dat herstellen.”

“We spraken af voor een ontmoeting en ik was getroffen door hun positiviteit en hoe stralend ze in het leven stond. Een leven dat volledig in functie staat van Milo. Toen ik thuiskwam, ben ik begonnen met het schrijven van het verhaal. Ik heb het wel vier jaar laten rijpen en nu herwerkt en ook de tekeningen opnieuw gemaakt.”

Nog meer verhalen

Evy ging vervolgens op zoek naar een uitgeverij en kon bij Stokstaart terecht. “Die mensen waren meteen enthousiast. Verdienen aan het boekje zal ik wellicht niet doen, maar ik schreef het eerder uit respect naar de ouders toe. Ook zij zijn heel blij met het verhaal.”

Nu Lolo en het Vliegende Goudvisje goed onthaald werd, wil Evy nog meer gaan schrijven. “Er leven nog andere verhalen in mijn hoofd, maar tijd en vooral de centjes ontbreken om er iets mee te doen.”

“Ik schrijf graag kinderboeken omdat de fantasie er groot mag zijn. Ook moet er liefst een boodschap in verwerkt worden. Een tienerboek zie ik ook wel zitten.”

Aan plannen dus geen gebrek al geniet ze nu nog vooral van haar eerste boek.

Gevoelsmens

“Ik ben zeer tevreden dat ik het gedaan heb. Ik ben een gevoelsmens en ben blij dat de ouders van Milo blij zijn, zeg maar trots.”

Lolo en het Vliegende Goudvisje is een boek om voor te lezen aan kleuters, of zelf te lezen op lagereschoolleeftijd. Het is uitgegeven met een stevige kaft.

Het boek is te koop bij Standaard Boekhandel of via www.evycelen.be.