Evelien zet mee schouders onder vierde boek van Warriors Against Cancer: “Over opnieuw geboren worden”

Warriors Against Cancer lanceert haar vierde boek ‘Rebirth’ met prachtige kunstfotografie. Evelien Demets (40) uit Ingooigem kreeg haar kankerdiagnose in 2015, toen ze bijna drie maanden zwanger was van haar tweede springlevende dochter Leonie. “Ik heb het zelf aan de lijve ondervonden hoe je opnieuw geboren moet worden na een kankerdiagnose”, getuigt Evelien Demets.

“Toen ik bijna drie maanden zwanger was van onze tweede dochter, kreeg ik het zware verdict te horen”, vertelt Evelien Demets, die getrouwd is met Michael Van Eeckhout (40) en samen nog een dochter Elise (11) hebben. “Op die manier kwam ik in 2021 in contact met Vanessa, oprichtster en bezielster van Warriors against Cancer. De organisatie had toen net de deuren van haar belevingshuis in Marke geopend en ik bood me aan als vrijwilliger en therapeut.”

Grieks eiland

Evelien voelde meteen enorm veel voldoening om lotgenoten in hun proces een stukje te kunnen ondersteunen. “Via workshops en relaxatiemomenten kon ik hen even hun zorgen laten vergeten”, vertelt Evelien. “Dit kunnen doen na mijn eigen traject, mijn persoonlijke zoektocht tijdens het herstel, geeft heel veel voldoening. De cirkel is rond! Ik ben dan ook heel fier dat ik mee mijn schouders kan zetten onder dit mooie verhaal en Vanessa en de werking mee kan ondersteunen. We zijn dan ook bijzonder trots om aan te kondigen dat we een vierde boek lanceren, REBIRTH genaamd. Het geeft als symboliek de wedergeboorte na een kankerdiagnose heel mooi weer.” Enkele Warriors doken in 2018 en 2019 letterlijk het water in op het Griekse eiland Paros voor een onder-water fotoshoot. “Het resultaat van deze wondermooie beelden, alsook de verhalen van mijn lotgenoten, kan je terugvinden in het boek”, vervolgt Evelien die holistish therapeut is. “Ik nodig dan ook met veel plezier iedereen uit op zondag 25 juni tussen 10 uur 30 en 17 uur naar ons belevingshuis in Marke om de ‘Rebirth expositie’ te komen bewonderen.”

Financiële middelen

Warriors against Cancer is een vzw zonder structurele financiële ondersteuning van de overheid of andere instanties. “We hangen volledig af van de generositeit van giften en fondsen”, aldus Evelien. “Ook zijn vrijwilligers die mee hun schouders onder dit mooie project willen zetten, van cruciaal belang. In maart van dit jaar werd ik zorgcoördinator van de vzw. Deze rol oefen ik halftijds uit in combinatie met mijn werk in mijn praktijk. Ik sta onder andere in voor het ontmoeten en opvangen van nieuwe leden en vrijwilligers en het organiseren van zorgsessies binnen ons holistisch zorgaanbod.”

Door de combinatie van de zwangerschap en de diagnose van kanker, werd Evelien doorverwezen naar UZ Leuven voor behandeling. “Samen met mijn dochter Leonie doorstond ik een speciaal en hobbelig parcours”, zegt Evelien.

“Mijn tweede zwangerschap was er een met een borstamputatie en chemotherapie. Deze werd heel tijdelijk onderbroken voor de geplande bevalling, waarna ook nog de rest van de chemo en de bestralingen volgden.” Leonie deed het prima. “De placenta beschermt de baby tegen de schadelijke stoffen van de chemo.”

Omdat Evelien haar behandeling van kanker tijdens de zwangerschap nog vrij recent is, neemt ze deel aan een studie waar de ontwikkeling van Leonie tot aan haar achttiende levensjaar zal opgevolgd worden. “Voor ons is dit heel bevestigend en geruststellend, maar ook voor de mama’s en kinderen die volgen na ons. Na het medische traject ging mijn herstel traag en langzaam. Ik voelde het ook zo aan. Het was alsof ik mezelf weer moest heruitvinden en herontdekken”, mijmert Evelien.

“Ook de antihormoontherapie die ik nu nog steeds moet nemen, had en heeft een grote impact op mijn lichaam. Vanuit mijn eigen ervaringen en herstel richtte ik ondertussen van thuis mijn praktijk op vanwaar ik mensen begeleid om zich ook weer fysiek, mentaal en emotioneel beter te voelen. Ook geef ik voedingsadvies, aromatherapie en bied ik relaxatiesessies aan. Samen met lotgenoten ga ik op zoek naar die puzzelstukjes die nog ontbreken.”

Praktisch

De expositie ‘Rebirth’ vindt plaats op zondag 25 juni tussen 10.30 en 17 uur in het belevingshuis te Marke. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.warriorsagainstcancer.be. Evelien Demets kan je contacteren via e-mail evelien@warriorsagainstcancer.be of telefonisch via het nummer 0495 898305.