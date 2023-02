Eva-Maria doet bibliotheek debuutroman cadeau

De Blankenbergse schrijfster Eva-Maria Biss schonk maandagmorgen een exemplaar van haar spannende debuutroman ‘Ierlandogen’ aan de bib.

Eva-Maria is geboren en getogen in Blankenberge, en vond dat haar eigen debuut er niet mocht ontbreken. “Als kind al was ik een frequente bibliotheekbezoeker, later kwam ik hier vaak met mijn twee dochters”, vertelt ze. In ‘Ierlandogen’, een gezellige dikkerd van 450 pagina’s, kaart Eva-Maria een zwaar thema aan maar speelt ze ook met lichtheid. Het is een meeslepend verhaal met romantische inslag, veel diepgang en dramatiek. De schrijfster heeft ondertussen nog drie romans en een kinderboek in de pijplijn zitten. (WK/foto WK)