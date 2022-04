Eva mag eerste prentenboek illustreren: “Droom die uitkomt”

Illustratrice Eva Roelens won onlangs bij uitgeverij Pelckmans een illustratiewedstrijd. Als beloning mag ze de tekeningen verzorgen bij het boek ‘In het bos daar staat een huisje’, van Inge Bergh.

Eva Roelens groeide op in Lauwe en woont nu met haar vriend in Kortrijk. Ze wordt binnenkort 28 jaar. Eva volgde haar middelbaar in het PTI in Kortrijk waar ze textiel- en designtechnieken volgde. Haar hoofdvak was er textielontwerp. Ze studeerde daarna beeldende vorming en illustratie aan Sint-Lucas in Gent. Haar werk in de creatie van kinderkledij bij Filou & Friends combineert ze met freelance ontwerp en illustratie.

In haar vrije tijd is tekenen Eva’s grootste hobby. Ook fictie lezen, zwemmen en reizen doet ze af en toe. Eva volgt het derde jaar keramiek aan de Academie van Kortrijk.

Kinderboek

Toevallig botste Eva op de wedstrijd van Pelckmans waar gezocht werd naar nieuw talent:. illustratoren voor het uitwerken van tekeningen bij boeken over Vlaamse kinderliedjes. “Ik droom er al langer van om illustraties uit te werken in een kinderboek en die wedstrijd was mijn kans om binnen te geraken in die wereld. Kinderen zijn de ideale doelgroep voor mij. Zo kan ik speelse tekeningen maken.”

Schrijfster Inge Bergh uit Brugge had drie nieuwe verhaaltjes die gebaseerd waren op bekende Vlaamse kinderliedjes. De prentenboeken in die reeks worden telkens door een andere tekenaar geïllustreerd.

“De opdracht luidde: een coverontwerp en drie tekeningen voor in het boek maken,” vertelt Eva die aan de slag ging met de verhaaltjes ‘In het bos daar staat een huisje’ en ‘Mijn hoed heeft vier deuken’. Ze kreeg de verhalen toegestuurd. “Ik maakte de tekeningen voor de twee boeken in een volledig andere stijl: “’Mijn hoed heeft vier deuken speelde zich af in de stad, daar werkte ik eerder met grijzige tinten. Bij ‘In het bos daar staat een huisje’ kon ik met dieren en planten werken en veel kleur gebruiken.” Bij de uitgeverij waren ze alvast razend enthousiast over Eva’s inzending. Eva won uiteindelijk de wedstrijd voor ‘In het bos daar staat een huisje’ en is nu bezig met het uitwerken van alle illustraties voor het kinderboek van 12 bladzijden.

Eva zou het fijn vinden om nog meer dergelijke projecten te doen in de toekomst.

“Het is leuk om te kunnen samenwerken met een goede schrijver. Wie weet kan ik zelf eens een verhaaltje maken, maar dat wordt moeilijker dan enkel maar tekenen.”

Op de website www.evaroelens.be, die onder constructie is, kan je in de toekomst kaartjes kopen.