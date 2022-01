“Er gebeuren mooie dingen als je poëzie tot bij de lezer krijgt”

Op donderdag 27 januari werd het startschot gegeven voor de Week van de Poëzie. Ook in Tielt valt er heel wat te beleven, van gedichten in het straatbeeld tot de vierde editie van de winterse poëziewandeling. “Poëzie verkoopt zichzelf niet, daar moet je wel wat moeite voor doen.”

Elk jaar krijgen we eind januari een weekje poëzie cadeau. Die week heeft als doel om gedichten tot bij het grote publiek te krijgen. Geen evidentie, zo blijkt. “De week van de roman, dat is niet nodig”, lacht Tim Verstrynge, assistent-dienstleider van de Tieltse bibliotheek en zelf een poëzieliefhebber. “Dat genre verkoopt zichzelf. Poëzie doet dat niet. Het is nochtans bij uitstek een literair genre dat een grote impact kan hebben op de lezer. Een gedicht kan schuren, er hangen haakjes aan, of het kan troosten. Maar mensen zullen daar van nature niet meteen zelf naar grijpen. Maar áls het lukt om poëzie tot bij de lezer te brengen, dan gebeuren er vaak hele mooie dingen.”

Straatbeeld

Tijdens de poëzieweek brengt de bib de gedichten letterlijk in het straatbeeld. “Zo zetten we in op vensterpoëzie, maar kan je op acht plaatsen ook betonblokken terugvinden met daarop een paneel met een gedicht. De gedichten zijn niet willekeurig gekozen, maar heel gericht. Ze gaan als het ware in gesprek met hun omgeving. Zo gaat het gedicht aan het station over onderweg zijn, aan de begraafplaats over het einde van het leven en aan de visvijver over de overbevissing. We kozen ook drukbezochte plaatsen, zodat de gedichten in het oog springen. Bovendien zetten we de Tieltse dichter Walter Haesaert extra in de kijker, met twee haiku’s en twee gedichten van zijn hand.”

Ook de vierde editie van de winterse poëziewandeling staat op het programma en dat op donderdag 3 februari, in samenwerking met theatercollectief Salon Talons. “Vier groepjes gaan onder begeleiding op wandel in de binnenstad”, aldus Tim. “Op vier plaatsen zal een gedicht worden voorgelezen. Niet evident, want dichters schrijven om gelezen en niet om voorgelezen te worden. Een gedicht beluisteren is toch anders en je loopt het risico dat de mensen het niet zullen snappen. Daarom hebben we gekozen voor gedichten die het goed doen om voorgelezen te worden, een trend waar veel jonge dichters in meegaan. Elk gekozen gedicht leent zich niet enkel tot lezen, maar ook tot luisteren. Bovendien zorgt de korte wandeling tussenin ervoor dat het gedicht even kan bezinken, dat mensen erover kunnen praten. Zo gaat er niets verloren.”

Handschrift

Als afsluiter komen de wandelaars samen op het Alexianenplein. “Daar zal dichter Herman Leenders nog een vijfde gedicht voorlezen, van zijn hand. Hij woonde jarenlang in Kanegem, maar is intussen verhuisd naar buurgemeente Ruiselede. Hij heeft voor ons ook een gedicht in zijn eigen handschrift neergepend, dat we mogen delen met de bezoekers en de deelnemers aan de poëziewandeling.” Wie tijdens de poëzieweek een bezoekje brengt aan de bibliotheek, wordt nog eens extra getrakteerd op een bijzonder gedicht. “We hebben één van de 100 handgeschreven exemplaren van het gedicht Het brilletje van oma van Louis Paul Boon in ons bezit. We zullen het een mooi plaatsje geven in onze bibliotheek om te bezichtigen.”

Praktisch

De winterse poëziewandeling vindt plaats op donderdag 3 februari van 19.30 tot 20.30 uur. Inschrijven is gratis en kan via https://tielt.bibliotheek.be/agenda/winterse-poeziewandeling of via 051 42 82 10. Er zijn 60 plaatsen beschikbaar. (LDW)