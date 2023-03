Enzo Farina (74) presenteert én signeert zijn boek ‘Ludo & Carla’ in de bib van Blankenberge

Op woensdag 29 maart presenteert Enzo Farina zijn nieuwste boek in de bib van Blankenberge. ‘Ludo & Carla’, een meeslepende liefdesroman, verscheen eerder dit jaar in de aanloop naar valentijn en de auteur maakt nu graag tijd voor een gezellige babbel tussen de boeken. Daar gaat ook een signeersessie aan vooraf.

Enzo Farina (74) drukte als jarenlange voorzitter van de cultuurraad zijn stempel op Blankenberge, maar vond nu een tweede adem als schrijver. In 2019 bracht hij zijn eerste boek ‘55 pittige volksverhalen’ uit, Ludo & Carla was daarvan de opvolger. Enzo waagde zich ditmaal aan een liefdesverhaal tussen een Blankenbergse jongen en een Gents meisje, boordevol verrassende wendingen. Het verhaal speelt zich deels af in zijn badstad, een lokale toets die hij belangrijk vindt.

In gesprek met Nadine Benoot

Stadsgenote en gewezen schepen Nadine Benoot gaat in de bib met Enzo in gesprek, en Nadine is een oude bekende van Enzo. “Nadine en ik hadden een verhouding die kon wisselen van slaande ruzie tot beste maatjes”, glimlacht Enzo. “Maar we hebben altijd veel respect voor elkaar gehad. Vandaag durf ik zelfs te stellen dat we zowaar vrienden zijn geworden. Nadine is een vrolijke dame en ons interview wordt dan ook hoogstwaarschijnlijk een leuk uurtje waar al eens flink gelachen mag worden.”