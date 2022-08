Emelgems Kunstenaar Arnold Vanhee heeft derde kunstboek klaar: “Opgedragen aan echtgenote”

Brons, dan toch weer schilderen: kunstenaar Arnold Vanhee uit Emelgem kan moeilijk kiezen en zo wisselt hij beide kunstvormen af. Ze passen ook bij elkaar, dat laat hij zien op zijn intussen 15de expo die in Damme loopt én in zijn nieuwe kunstboek dat van de persen rolde.

Een dag geen kunst gecreëerd is een dag niet geleefd voor Arnold Vanhee. Met de kunstenaars Claerhout in de familie viel de appel ook bij Arnold niet ver van de spreekwoordelijke boom. Maar ook van het exposeren geniet hij. Intussen is hij al aan zijn 15de expo in Damme toe.

Volkswagenbusje

“Ik werd destijds warm gemaakt voor kunst en exposeren door een oom-kunstenaar. Ik herinner me nog hoe we met een oud volkswagenbusje richting de exposities reden. Op die manier belandden we ook in Damme. Toen mijn oom vroeg om zelf een rondleiding in een galerie over te nemen, is de liefde voor Damme nooit meer weggedeemsterd.

Al in de jaren 70 was hij met kunst bezig, aanvankelijk als beeldhouwer in witsteen maar ook met keramiek en brons. Het bracht hem op expo’s in Meulebeke, Tielt en Ruiselede en… Damme.

“De eerste expo die ik zelf in Damme opzette was in het toerismebureau, ergens in de jaren 80. Er heeft in die periode dan ook een instorting plaatsgevonden, waarbij helaas een dodelijk slachtoffer te betreuren viel. Ik ben toen halsoverkop moeten uitwijken en vond een ruimte in Veurne. Ik exposeerde daar met de affiche van… Damme.”

Een bezoeker ervoer onlangs een kracht die uit mijn werk kwam

Het is slechts één van de talrijke anekdotes die Arnold intussen heeft over zijn werken. Recent nog een bezoeker die krachten ervoer die uit een van zijn werken uitgingen is er een ander voorbeeld van. Niet de anekdotes, maar wel een aantal van zijn werken vatte hij opnieuw in een boek.

Doorbladeren

“Een boekje dit keer, want het is heel wat kleiner van formaat dan mijn vorige twee uitgaves. Die waren meer albums die je in een kast bewaart, het nieuwe boekje is meer iets dat je op tafel kan leggen en dat makkelijk eens ter hand genomen wordt om te doorbladeren.”

In de uitgave wisselt hij schilderijen en bronzen ontwerpen af, soms staan ze ook samen. “Bij het creëren van de werken maakt ook die afwisseling het boeiend. Aan inspiratie geen gebrek trouwens. De coronaperiode is hiervoor een zegen geweest. Niet alleen kon ik veel werken toen, er was ook een nooit geziene interesse.” Schilderen doet hij graag buiten. De bronzen werken creëert hij dan weer binnen in de leefruimte. “Doordat ik mijn derde uitgave opgedragen heb aan mijn echtgenote Ria Vergote, die al 45 jaren mijn positieve steun is, mag het van haar”, grapt hij.

Het jongste resultaat van deze inspiratie is te zien in Galerie 22 in de Kerkstraat 22 in Damme, nog tot en met 16 augustus, elke dag van 14 tot 18 uur. Het is de eerste keer dat hij daar terecht kan. “Een heel charmante locatie met veel ruimte. Ik heb er met de eigenaar een contract voor het leven afgesloten”, lacht hij. Eind dit jaar exposeert Arnold Vanhee ook nog in Galerie Blomme in Roeselare.

Na al die jaren bouwde hij heel wat contacten op. Niet alleen klanten, maar ook galerie-uitbaters. Ook kreeg hij uiteraard al zelf de kans er een uit te baten, maar dat is niet aan de orde. “Ik zou bijvoorbeeld mijn tuin te hard missen. Het is goed toeven hier in Izegem. En Damme is nu ook niet zover, waar je meteen al een internationaal publiek over de vloer krijgt.”

Info: www.arnoldvanhee.be.