Els (54) schrijft boek voor Canadese kleinkinderen Lily en Victor en brengt het nu op grote schaal uit: “Op die manier dichter bij elkaar”

Wat doe je als je (klein)kinderen aan de andere kant van de wereld wonen en je hen niet vaak kan bezoeken? Els Ketels (54) uit Roeselare vond er de ideale oplossing voor en schreef een verhaal met hen als hoofdrolspelers. Het resultaat is ‘De avonturen van Lily & Victor – Het Nechako Sprookjesbos’, een hartverwarmend verhaal waarin ze een grote uitdaging aangaan. Het is binnenkort verkrijgbaar in alle boekhandels.

Els is uit Roeselare afkomstig, maar vertoeft het grootste deel van het jaar met haar partner Johan in Frankrijk, waar ze in de Auvergne een B&B uitbaten. Ook haar dochters Michelle (32) en Louise (26) zijn globetrotters. “Ze vonden beiden de liefde in Canada en dat nog wel bij twee broers uit een stadje in British Colombia”, vertelt Els. “Michelle trok er het eerst op uit en leerde op haar eerste reis Kenny kennen. Toen Louise er later op bezoek kwam sloeg de vonk over bij zijn broer Luke. Ondertussen zijn ze er gesetteld. Michelle heeft met Lily (8) en Victor (6) al twee grotere kindjes en mocht een paar weken geleden haar derde kindje Laura verwelkomen. Louise is ondertussen de trotse mama van Jasper (2). Ik bezoek hen jaarlijks één keer. Net omdat het niet evident is om vaak op bezoek te gaan besloot ik daarom een verhaal voor de twee oudste kinderen te schrijven, omdat zij al goed zouden begrijpen waar het over gaat. Dit boek is een beetje ontstaan uit hartzeer, omdat ik hen niet veel zag. Op die manier zouden we altijd dicht bij elkaar zijn.”

Kleinkinderen in de hoofdrol

Els schreef een verhaal met Lily en Victor in de hoofdrol en ze komt er zelf ook kort in voor. “We gaan samen op avontuur, tot we aan de rand van het magische Nechako sprookjesbos komen. De naam heb ik ontleend aan de streek waar ze wonen en verwijst naar een inheemse stam die er zijn wortels heeft. De kinderen komen er voor een grote uitdaging te staan en moeten die zien op te lossen. Het leuke is dat enkele andere figuurtjes die er in voorkomen verwijzen naar mijn pluskleinkinderen die nog in België wonen. Op die manier worden ook zij er in betrokken en er is zelfs een verwijzing naar Jasper. Laura was nog niet geboren toen ik volop met het boek bezig was.”

Grotere schaal

Aanvankelijk was het verhaal enkel bedoeld om aan haar kleinkinderen voor te lezen. Maar gaandeweg groeide het idee om er meer mee te doen”, vervolgt Els. “Ik trok mijn stoute schoenen aan en bezorgde het verhaal aan Uitgeverij Het Punt, die zichzelf uit als de warmste uitgeverij van Vlaanderen. Dat boezemde me ergens wel vertrouwen in. Mijn geluk was groot toen ik positief nieuws kreeg en ze het zagen zitten mijn kinderboek op grotere schaal te publiceren, zodat ook andere kinderen er kunnen van genieten.”

Alles kreeg een extra dimensie toen Els via één van haar dochters het werk van de Canadese illustratrice Lindsay Ferrisart zag. “Bleek dat ze al langer eens illustraties voor een boek wilde maken en dus hebben we elkaar daar vlug in gevonden. Ze heeft prachtige grote illustraties voor bij het verhaal gemaakt, dat op die manier nog eens extra tot leven komt.”

Deze zomer ging Els al eens op bezoek in Canada om het verhaal aan Lily en Victor voor te lezen. © Facebook Granny’s Stories

Deze zomer ging Els al eens op bezoek in Canada om het verhaal aan Lily en Victor voor te lezen. “Ze waren natuurlijk onder de indruk, maar zijn net als mijn dochters nu ook benieuwd naar het boek”, vertelt Els. “Dat verschijnt nu in het Nederlands en is vanaf eind volgende week te bestellen in alle boekhandels. Er zijn ook al prille gesprekken met een mogelijke uitgever in Canada om het in het Engels uit te geven. Ik heb het boek al vertaald. Eerst wil ik zien hoe het Vlaamse boek het doet, maar ik hoop uiteraard dat er ook een Canadese versie komt, wat mijn (klein)kinderen uiteraard fantastisch zouden vinden. En ja, ik heb de smaak zeker te pakken. Ik sluit niet uit dat ik ook voor mijn andere kleinkinderen nog nieuwe verhalen zal schrijven”, besluit Els.