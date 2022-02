Eerste Wablieft-uitgave van auteur Jos Pierreux: de eerste moord!

De Knokke-Heistse misdaadauteur Jos Pierreux heeft nu ook zijn eerste Wablieft-boekje uitgegeven: De Eerste moord! Het is een misdaadverhaal, ideaal voor beginnende volwassen lezers.

Wablieft-literatuur is vlot leesbaar en vooral goed geschreven door enkele van de beste auteurs in Vlaanderen. De Wablief-boeken zijn er voor tieners en volwassenen. Een boek is ongeveer 80 pagina’s dik. De teksten bevatten geen moeilijke woorden. De zinnen zijn kort en de letters groot. ‘De foto op de cover is van Knokke-Heistenaar Luc Lingier. Het is een fragment uit een foto die Jos Pierreux opmerkte op een groepstentoonstelling in het Cultuurcentrum Scharpoord.

Kat en muis

Het verhaal: Een man houdt een vrouw in het oog. Hij probeert niet op te vallen. Wie is die man? En waarom volgt hij haar? Zal de man de vrouw in leven laten of doden? Een spel van kat en muis begint. Wanneer de man toeslaat, merkt een jongen hem op. Plots zijn de rollen omgekeerd.

Na drie nominaties kreeg Jos Pierreux (1957) welverdiend de Hercule Poirotprijs 2018 voor zijn meest persoonlijke thriller Niets erger dan spijt. De jury noemde het een ‘tour de force’. Pierreux’ thrillers, waaronder zijn laatstverschenen Russische poppetjes, spelen zich meestal in de gemeente Knokke-Heist af. De Eerste Moord kost 9,99 euro en is te koop in de boekhandel. (DM)