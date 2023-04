Eerste Taalpenning is voor Jozef Deleu: “Hij zet eigenhandig de poëzie op de kaart”

Jozef Deleu, dichter en bezieler van het poëzietijdschrift Het Liegend Konijn, uit Rekkem mag zich de allereerste laureaat van de Taalpenning noemen. Deze gloednieuwe bekroning wordt uitgereikt door de KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren).

Jozef Deleu wordt bekroond voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Nederlandse taal en letteren. De KANTL motiveert haar keuze voor Deleu als volgt: “Zijn poëzietijdschrift Het Liegend Konijn is een unicum in zijn genre: een tijdschrift dat uitsluitend aan poëzie gewijd is en enkel gedichten (geen interviews en beschouwingen) opneemt. Al twintig jaar lang schotelt Het Liegend Konijn een rijke selectie hedendaagse Nederlandstalige poëzie voor aan een breed geïnteresseerd publiek. Zo blijft Jozef Deleu eigenhandig de poëzie op de kaart zetten.”

De Taalpenning zal voortaan elke twee jaar uitgereikt worden aan een persoon of organisatie die een onvervangbare bijdrage levert aan de Nederlandse taal en die als ambassadeur het Nederlands doet schitteren in de brede samenleving. De allereerste Taalpenning zal op zaterdag 13 mei in Gent overhandigd worden aan laureaat Jozef Deleu.

Uit het nest geroofd

Jozef Deleu, die op 20 april 86 jaar wordt, was tot 2002 actief als stichter-hoofdredacteur van het Vlaams-Nederlands tijdschrift Ons Erfdeel. In 2003 stichtte hij het poëzietijdschrift Het Liegend Konijn. Sindsdien zorgt hij er als eenmansredactie voor dat het tijdschrift twee keer per jaar garant staat voor goed 250 bladzijden met alleen maar hedendaagse poëzie in haar puurste vorm. Meer dan 5000 nieuwe gedichten van 450 verschillende dichters passeerden de voorbije 20 jaar de revue. Daarmee is het blad de omvangrijkste en meest hedendaagse bloemlezing van de Nederlandstalige poëzie. Met uitsluitend nooit eerder gepubliceerd stukjes, ‘uit het nest geroofd’ en voortvloeiend uit de pen van gerenommeerde dichters en onbekende debutanten.

Ere-senator, doctor honoris causa, commandeur, chevalier, officier, grootofficier, ereburger… De lijst eretitels, die zijn verdiensten als ambassadeur van de Vlaams-Nederlandse cultuur in de verf zetten, wordt met deze Taalpenning nog eens extra kracht bijgezet.