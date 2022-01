Eerste Oostends boekenfestival FAAR kiest voor non-fictie

Oostende pakt midden maart uit met het gloednieuw non-fictie boekenfestival FAAR.

In de Stad aan Zee weten Theater aan ZEE, het Film Festival Oostende, The Crystal Ship, de Grote Post en het Kursaal zich al veel langer verankerd in de cultureel-toeristische aanbod. Met het vierdaagse boekenfestival FAAR draaien de Stad en Toerisme Oostende ook de bladzijde om naar de non-fictieliteratuur.

Workshops en panelgesprekken

De organisatoren en Guinevere Claeys kozen voor een interactief, gevarieerd programma weg van de wat saaie voorleessessies. Naast de obligate auteurslezingen zijn er ook workshops, interviews, panelgesprekken, debatten, literaire proeverijen en een aantal eigenzinnige events zoals Nacht van de slapelozen en ‘Praten over eten met eten. Een rode draad in deze jongste literaire vierdaagse is het thema: Hoe kan onze wereld er morgen uitzien?

Op wandelafstand

Gespreid over de hele stad, maar op wandelafstand, presenteert FAAR meer dan 65 activiteiten waaraan meer dan 50 auteurs hun medewerking verlenen.