Eerste #8020 boekenruilkast in Baliebrugge

Oostkamp heeft een hart voor warme buurten en initiatieven om deze te versterken. Een boekenruilkast is daar een mooi voorbeeld van: een soort kleine bibliotheek, die gratis toegankelijk is voor de buurtbewoners. De gemeente stelt zelf de boekenruilkastjes ter beschikking. In Baliebrugge is de eerste #8020 boekenruilkast geplaatst. Een boekenruilkast is een soort kleine bibliotheek, die 24/7 beschikbaar is en gratis toegankelijk voor de buurtbewoners. Haal je er een boek uit, dan zet je er een eigen boek voor in de plaats. Alle boeken zijn welkom: kinderboeken, romans, non-fictie, stripverhalen, kookboeken, knutselboeken zolang ze in goede staat zijn. Bibliotheek-infopunt Oostkamp voorziet een startpakket boeken voor in de kast.(GST)