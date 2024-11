‘Een kind van zestig’ van Peter is zelfportret in 60 haiku: “Nog nooit zo openhartig”

Naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag schreef Peter Callewaert het boek ‘Een kind van zestig’. “Geïnspireerd door ‘De kleine Prins’ van Antoine de Saint-Exupéry, wil de publicatie uitnodigen om met eenzelfde open blik en verwondering naar de wereld te kijken”, stelt Peter. De opbrengst gaat integraal naar de organisatie Lost & Co.

De liefde voor de natuur en het schrijven zijn twee grote passies van Peter Callewaert (60). Hij is vader van drie kinderen (Sam, Fien en Lotte), woont samen met zijn echtgenote Karla De Cooman in de Oude Vichtestraat (Belgiek) en is als vertegenwoordiger actief bij een zaak in ecologische bouwmaterialen. Hij schreef eerder het kortverhaal ‘Op hoop van zegen’, en ontwierp een pin ‘Rouwend hart’ voor Lost & Co, een organisatie die actief is in rouwverwerking, waarvan hij ambassadeur voor West-Vlaanderen is.

“60 worden maakt mij niet ongelukkig, maar het heeft mij in de context van de voorbije heftige jaren 2023-2024, waarin we twee heel dichtbije mensen verloren, toch eens stevig doen nadenken”, verduidelijkt Peter Callewaert. “Schrijven in het algemeen is een goede vorm om mijn indrukken, verwonderingen en ontmoetingen onder woorden te brengen en als het ware te archiveren. Alles wat in dit boek staat, wou ik persoonlijk graag aan een breed publiek vertellen. Inzage in mijn kijk op de wereld, ik vertel hoe ik rouw, ik geef de schoonheid van mijn natuurobservaties en -indrukken graag door, ik nodig uit om met een open blik te kijken en zicht te verwonderen…”

Innerlijk kind

“De rode draad is dat ik altijd de waarom-vraag stel en dat ik niet te paaien ben met het daarom-antwoord. Het kan dan wel heel autobiografisch zijn, toch is het met een brede kijk op de wereld geschreven. In het boek is mijn innerlijk kind aan het woord en het heeft veel te vertellen. Zo openhartig ben ik nog nooit geweest. ‘Een kind van zestig’ bevat 60 haiku die vaak vergezeld zijn van een toelichting en passende foto. Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regelweer 5 lettergrepen telt. Ondanks de strenge vorm paste het mij wel goed omdat ik per haiku telkens een ander verhaal kon vertellen.” (DRD)

‘Een kind van zestig’ kost 30 euro en kan je bestellen via peter.callewaert@skynet.be. De pin opbrengst gaat integraal naar de organisatie Lost & Co.