Een drukke agenda en een verwendag waar muziek in zit: “Bezoekers krijgen primeur te zien”

Zaterdagvoormiddag 30 september is er in de bibliotheek in de A. Dassonvillelaan in Lendelede de verwendag met als thema: ‘De bib, daar zit muziek in’. “En er zit letterlijk en figuurlijk muziek in”, zegt bibliothecaris Ellen Allegaert met wie we het even hebben over wat de bib nog allemaal doet.

“We voerden in de jeugdafdeling heel wat oude boeken af om meer licht en ruimte te krijgen in de afdeling. In die vrijgekomen ruimte onthulden we recent nog de Boekenboom rond een lelijke, maar noodzakelijke betonpaal, die de technische dienst van de gemeente transformeerde in een boom, met bladeren, zitbankjes en boekenplankjes. De kinderen gaan er gemakkelijk even zitten, slaan een babbeltje met elkaar, nemen een boekje in de hand. De Boekenboom laat kinderen ongedwongen een boek in de hand nemen!”

Paddenstoel

Ouders en kinderen die 30 september naar de verwendag komen, krijgen in de omgeving van de Boekenboom een primeur te zien. We verklappen nog niet wat, maar de allerkleinsten zullen er speelplezier aan beleven. De uitvoering is opnieuw van de technische dienst, de beschildering van Annelies Dorme. Deze primeur wordt op de verwendag om 10 uur onthuld. De Boekenboom en deprimeur zorgen er ook voor dat de ouders rustig hun boek kunnen kiezen terwijl de kinderen hun favoriete boekje zoeken in de jeugdafdeling. Een leuke manier voor de kinderen om kennis te maken met de bib, zodat ze later gemakkelijker blijven komen.” Tieners zijn volgens Ellen een moeilijker te bereiken doelgroep. “Booktok helpt daarbij. Het is een onderdeel van TikTok waar men een aantal boeken, ook Engelstalige, voorstelt. Of een boek waarvan een hippe persoon, een influencer zegt dat hij dat boek las… Voor jongeren zijn sociale media directer en gemakkelijker, een boek lezen vraagt een grotere inspanning en geeft minder snel resultaat.” Een ander project in de bib is de Leesjury. “Voor jongeren tussen de 4 en 18 jaar. We delen ze in zeven leeftijdscategorieën op, die elk een 6 à 8-tal boeken per jaar lezen en dan op het einde van het jaar stemmen welk boek hun favoriete boek was. Tijdens het leesjaar halen we dan een boek eruit en bespreken dat aan de hand van een spelletje, we lezen voor en knutselen. Het is dus niet alleen lezen. Alleen de leden van de boekenclub mogen die boeken lezen.”

Begrijpend lezen

In onderwijskringen wijst men er op hoe belangrijk begrijpend lezen is voor jongeren. “Voor alle leervakken is begrijpend lezen belangrijk, ook om een vraagstuk op te lossen. Al drie jaar doen we er alles aan om kinderen, jongeren en volwassenen naar de bib te halen door middel van interessante activiteiten. Wij werken samen met de scholen van Lendelede en Sente. Elke klas van de Lendeleedse scholen komt iedere maand op bezoek in de bib. Voor de basisschool in Sente is de afstand te groot om met de leerlingen naar de bib te komen en daarom bezorgen wij hen telkens een boekenkoffer met boeken voor alle klassen. Door die bibliotheekbezoeken komen de kinderen niet alleen in contact met boeken, maar ze leren ook in een catalogus kijken, hoe ze een boek moeten kiezen, hoe ze een boek kunnen reserveren en lenen, hoe ze online een account kunnen maken…. We leren ze zelfredzaamheid opbouwen.”

Muzikaal

Zaterdag 30 september kan je voor de verwendag in de bib terecht van 9.30 tot 12.30 uur. Om 10 uur wordt de primeur onthuld met een accordeonist. Om 10.30 uur is er Juke Books met jeugdschrijver Marijke Umans. Het publiek kiest een thema en Marijke draagt daar een gedicht bij voor of vertelt een verhaal. Ze wordt daarbij ook begeleid door een muzikant. De kinderen kunnen doorlopend muziekinstrumenten maken uit gerecycleerd materiaal. En er is ook een tentoonstelling met werken van de Wevelgemse kunstenaar C-ARTon (Brecht Carton). En tussendoor kan je genieten van een nootje en/of een kommetje soep van butternut. (IB)