Dries Follebout schrijft De Duiventoren: “Tijdens het schrijven voelde het alsof ik in een film zat”

Dries Follebout is beeldhouwer, maar zijn nieuwe hobby tekenen en schilderen bracht hem op het idee voor zijn eerste boek. De Duiventoren neemt de lezer mee naar de 16de eeuw in Frankrijk. De lezer is gewaarschuwd, het is een wreed boek. “De realiteit was nog wreder”, aldus de auteur.

De Duiventoren start met vier vrienden en hun hond, die zuidwaarts rijden naar de Middellandse Zee. Bij toeval ontdekken ze een oude ruïne. De drang om deze te bezoeken kunnen ze niet weerstaan. Vanaf dit punt gaat het verhaal verder in de 16de eeuw. “De inspiratie haalde ik bij één van mijn tekeningen van een hond met op de achtergrond een Land Rover Defender. Ik wilde dit beeld gebruiken, maar een Defender past niet echt in de 16de eeuw. Zo kwam het idee om heden met verleden te mengen”, vertelt Dries Follebout (66), die samen met zijn echtgenote Lieve De Meyer in de Essestraat 27 in Lichtervelde woont.

Inleven in personages

“Het moeilijkste was mezelf in de positie te zetten van hoe de beulen omgaan met hun slachtoffers”, zegt Dries. “Ik vermoed dat de heksen zich voelden als schotelvodden. Voor sommige lezers zal het wreed zijn om het te lezen. Tijdens het schrijven leefde ik er zodanig in mee dat het leek alsof ik in een film zat. Het heeft me bijna tot tranen toe bewogen.” Dries zocht een uitgeverij en vond deze in Nederland. “Hun idee was er een jeugdboek van te maken”, lacht Dries. “Ik wees hen nogmaals op de seksscènes in het boek waardoor de plannen voor een jeugdboek uiteindelijk niet doorgingen. Gelukkig maar, want de jeugd zou er rode oortjes van gekregen hebben”, knipoogt hij.

“Het doet raar als je je eigen boek in handen houdt”, vertelt Dries. Hoewel ik bescheiden blijf, voel ik me soms als een echte schrijver. Ik ben trots en heel tevreden met het resultaat”, besluit de auteur. (JW)

Het boek De Duiventoren kan je rechtstreeks bestellen bij Dries Follebout, voor de prijs van 16 euro via d_follebout@hotmail.com. Op 6 en 7 mei neemt de auteur deel aan het atelierweekend ‘Atelier in Beeld’.