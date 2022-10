Dries De Zaeytijd schreef boek over 85 jaar veloschoenmakerij

Een boek over 85 jaar veloschoenmakerij, dat waren we nog niet tegengekomen. Maar historicus Dries De Zaeytijd (40) van Koers in Roeselare schudde het, na een langgerekte inspanning van drie jaar, uit zijn mouwen. Het resultaat mag gezien worden. De Zaeytijd: “Dit is helemaal mijn ding.”

Dries De Zaeytijd stelde dinsdag zijn boek ‘De wielerwereld aan je voeten. Het verhaal van veloschoenmakerij Camiel Thomas (1922-2007)’ voor op de dag van zijn 40ste verjaardag. Een leuke bijkomstigheid nadat hij drie jaar lang, tussen pot en pint, aan het verhaal van de Roeselaarse veloschoenmaker Camiel Thomas had gewerkt. Het familiebedrijf bestond tussen 1922 en 2007 en fabriceerde in eerste instantie koersschoenen, met in de jaren dertig van de 20ste eeuw de fine fleur van de Belgische wielerwereld als klant, en later ook wielerpetjes voor onder meer wielerteams als La Vie Claire, 7 Eleven, Lotto en kledijmerk Bioracer. In het boek schrijft De Zaeytijd ook over het begin van de koers in het Verenigd Koninkrijk, Congo en de Verenigde Staten, allemaal plaatsen waar Camiel Thomas klanten had. “Ik heb dat met plezier gedaan, want research doen is helemaal mijn ding”, vertelt de Lendeledenaar, beroepsmatig als wetenschappelijk medewerker aan de slag bij het Roeselaarse wielermuseum Koers.

Gigantisch archief

In 2018 werd de kiem voor het boek gelegd. “Eén van onze vrijwilligers in het museum, Stephan Thomas, had op een dag enkele foto’s mee van zijn grootvader die veloschoenen had gemaakt. Stephan was zijn huis aan het opruimen en vertelde dat er nog vanalles lag. Ik ben gaan kijken en heb, samen met de regionale erfgoedcel, het volledige huis doorzocht. Wat bleek: daar lag een gigantisch archief verscholen. Facturen, uittreksels, artikels… noem maar op! De volledige geschiedenis van het bedrijf van Camiel Thomas. Het zaadje voor een boek was meteen gekiemd.”

De Zaeytijd doorliep vervolgens het volledige archief. “Al vlug werd duidelijk dat er meer dan voldoende materiaal beschikbaar was om er een interessant boek over te maken”, vertelt de Lendeledenaar. “Meer dan drie jaar ben ik er, inclusief het onderzoek van het archief, mee bezig geweest. Vooral als hobby. Door mijn achtergrond als historicus en mijn interesse voor de wielersport was ik daar meteen voor gewonnen.”

Twee Roeselarenaren

Tal van leuke anekdotes houdt De Zaeytijd over aan de voorbije jaren. “Wat me na het doornemen van alle briefwisseling hard opviel, was dat Camiel als veloschoenmaker enorm innovatief was voor zijn tijd. Maar daarnaast kreeg hij ook geregeld aanmaningen van klanten dat zijn producten lang op zich lieten wachten. (grijnst) Kortom, hij leverde kwaliteit, maar je moest er wel wat geduld voor hebben.” Ook het inhoudelijke aspect is veelbelovend. “Camiel doopte zijn eigen merk van veloschoenen naar een topcoureur en stadsgenoot van zijn generatie, Hector Martin. Dat was slim gezien van Camiel, want dankzij die naam heeft hij op korte tijd klanten aan de top van de Belgische wielrennerij gevonden, maar daarnaast ook bekendheid in Duitsland en Frankrijk verworven. Dat is een leuk aspect aan het verhaal: Camiel en Hector waren twee Roeselarenaren. De reputatie van Roeselare als wielerstad is daarmee nog maar eens in de verf gezet.”

Veloschoenmaker Camiel Thomas op zijn fiets in 1905. (gf) © (gf)

‘De wielerwereld aan je voeten. Het verhaal van veloschoenmakerij Camiel Thomas (1922-2007)’ heeft volgens De Zaeytijd een tweeledige functie. “We proberen een mix te brengen met enerzijds het verhalende en anderzijds het historische aspect. Bij Koers focussen we heel hard op vernieuwend historisch onderzoek. We proberen erover te waken dat stukken leesbaar blijven, maar willen daarbij wel blijven afwisselen met historische verhalen.” De Zaeytijd kreeg voor zijn boek veel medewerking van de familie van wijlen Camiel Thomas. “Zonder zijn kleinzoon Stephan en diens dochter Aline zou het mij nooit gelukt zijn. Zij waren zo gul om ons het volledige archief te schenken en hebben mij bovendien geholpen in de zoektocht naar andere verhalen. Zo heeft Stefaan me zelfs in contact kunnen brengen met twee familieleden die nog altijd in Roeselare wonen en voor mijn boek enorm van waarde bleken.”

Zevende boek

De Zaeytijd is niet aan zijn proefstuk toe als auteur van wielerboeken. Eerder schreef hij al Bevoorrading. Verhalen uit de buik van het peloton (2012, met Thomas Ameye en Claudia Allemeersch), 100 Koolskamp Koers (2015, met Thomas Ameye en Patrick Cornillie), Koers is Religie (2015, met Thomas Ameye), E3 Harelbeke. Excentrieke klassieker (2016, met Thomas Ameye en Patrick Cornillie), Het mooiste van Koers. Museum van de Wielersport (2018, met Benedict Vanclooster en Thomas Ameye) en 25 jaar kweekvijver van koerstalent. Van Vlaanderen 2002 tot Sport Vlaanderen-Baloise (2018, met Fons Leroy). “Maar de vorige keren was dat telkens in samenwerking met een één of twee andere auteurs of in opdracht van een koersorganisator. Dit is het eerste boek dat ik zelf heb kunnen uitwerken. Dit is helemaal mijn ding, maar het is voortdurend een middenweg zoeken tussen werk, hobby en gezin. Er komt immers zoveel kijken bij het maken van zo’n boek. Vanaf nu zal er gelukkig weer wat meer vrije tijd zijn (glimlacht). Mijn gezin is blij, heb ik de indruk.”