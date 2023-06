Dorpsbib van Reningelst verhuist naar mouttoren: “‘Nieuwe bib brengt meer leven in de brouwerij”

De dorpsbib van Reningelst sloot op dinsdag 27 juni tijdelijk de deuren door een verhuizing. In september opent de bib in een nieuwe locatie in het buurtsalon, in de mouttoren van de Kinderbrouwerij in Reningelst. “Er wordt een buurtsalon geïnstalleerd en zo worden we in het dorp nog veel meer een plaats van ontmoeting, wat bibliotheken toch meer en meer zijn geworden”, zegt Ruth Ingelaere die verantwoordelijk is voor de dorpsbib.

Wie in de dorpsbib van Reningelst langsgaat treft er Ruth Ingelaere (32) aan. “Aanvankelijk was ik niet aangesteld in een dorpsbib, want in 2019 was ik als bibliotheekassistent aangeworven in de hoofdbib van Poperinge, verantwoordelijk voor werk aan de balie en specifiek naar jongeren toe. Maar toen ik in het najaar 2020 uit zwangerschapsverlof kwam, werd net bij onze acht bibs van Poperinge en deelgemeenten een aanpassing van de uurregeling doorgevoerd. En dat was het ogenblik dat ik de dorpsbib van Reningelst kreeg toegewezen”, legt Ruth uit. “Dat paste eigenlijk heel goed voor mij, want ik heb in dit dorp een tiental jaar gewoond vanaf mijn 16 jaar en heb hier onder meer in de Chiro gezeten. En nu woon ik vlakbij in Dikkebus.”

“Die aanwezigheid is dus goed voor de lokale dienstverlening en de leefbaarheid van het dorp” – Ruth

“Het is een leuke, gevarieerde job. Het werk is heel sociaal, omdat je met veel mensen moet samenwerken. Ik ben ook blij dat ik specifiek met jongeren kan bezig zijn, omdat ik meer thuis ben in jeugdboeken, dan in verhalen voor volwassenen”, aldus Ruth. “Ons publiek is heel gevarieerd: gezinnen, kinderen van de basisschool, veel gepensioneerden en senioren en iets minder werkende mensen. Dus eigenlijk uit alle groepen en van alle leeftijden.”

Band met plaatselijke school

De dorpsbewoners kunnen door de dorpsbib naar hun eigen bibliotheek gaan en dat is volgens Ruth een meerwaarde. “Ze moeten zich dan niet verplicht verder verplaatsen naar de hoofdbib in het stadscentrum, wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Die aanwezigheid is dus goed voor de lokale dienstverlening en de leefbaarheid van het dorp. Ook laat een dorpsbib beter toe om een échte band te creëren met de plaatselijke school”, vertelt Ruth. “De schoolkinderen kunnen met hun leerkracht te voet tot bij ons komen en hier ook andere en meer boeken aantreffen dan in hun klasbibs. Ik leer de kinderen hier beter kennen en zo springen ze na school ook hier vlotter binnen. Dat is een échte win-win voor iedereen”, vertelt Ruth.

Leesbeleid

Basisschool De Zonnewijzer in Reningelst vindt ook de weg naar de dorpsbib. “Eén keer per maand gaat iedere klas naar de bib om de leerlingen zelf te laten boeken kiezen. Dit is dan een aanvulling op de eigen klasbibliotheek. Het zorgt voor een gevarieerd en aantrekkelijk boekenaanbod”, zegt Marjon Verslype, juf in het derde kleuterjaar in De Zonnewijzer. “Kinderen kiezen zo echt zelf en kunnen lezen over dingen die hen echt interesseren. Er worden ook jaarlijks activiteiten ingericht door de bib voor de verschillende klassen. De bib hielp ook bij het opstellen van een leesbeleid. In samenwerkingen met hen worden leespakketten op school geleverd om in te zetten tijdens een ‘boeken-speeddate’, een ‘boekenrestaurant’. Allemaal speelse manieren om boeken te promoten bij kinderen, om te praten over boeken met kinderen.”

“Samen met de bib stellen we leespakketten samen om op een speelse manieren boeken te promoten bij kinderen” – juf Marjon

In De Zonnewijzer wordt een krachtig leesbeleid gehanteerd en daar kan een dorpsbib een ondersteuning in zijn. “We zetten hard in op lezen, want dit is echt een meerwaarde op alle vlakken voor de kinderen. Voor vele kinderen is naar de bib gaan een grote stap. Sommige ouders gaan zelf niet naar een bibliotheek. Door met de school langs te gaan maken de kinderen kennis met de bibliotheek en leren ze ook Ruth kennen. Ze leren hoe ze een boek moeten zoeken, maken kennis met soorten boeken… En ontdekken zo dat lezen niet alleen heel belangrijk is om te leren, maar leren ze ook leesplezier kennen. Het draagt bij tot de leesmotivatie die wij zo belangrijk vinden”, vertelt juf Marjon.

Gerichter zoeken

“De leerlingen kijken uit naar deze bezoeken. Ze groeien ook echt hierin. In het begin ‘grijpen’ ze gewoon een boek, hoe meer ze op bezoek gaan, hoe gerichter ze gaan zoeken. Ze voelen zich welkom in de bib. Dit start al in de kleuterklas. Ze kunnen nog niet lezen, maar komen zo in contact met boeken, met prenten lezen, met letters herkennen, met fantaseren,… Dit groeit door in de lagere klassen waar er echt ‘gelezen’, maar ook voorgelezen wordt uit de boeken. Op de nieuwe locatie zal er een nieuwe wind waaien door de dorpsbib. Het wordt een gezellige plek wat lezen nog meer ten goede komt. We wensen de bib veel succes met de nieuwe vestiging.”

Buurtbres

Vanaf dinsdag 5 september vind je de dorpsbib in het buurtsalon in de Mouttoren van de Kinderbrouwerij. “Onze bib in de Pastoorstraat had het voordeel van de nabijheid van de school, maar vanaf september in de mouttoren bij het ontmoetingscentrum Rookop beschikken we over nog meer troeven. Op de eerste verdieping zullen we een ruimte delen met de Buurtbres. Er wordt een buurtsalon geïnstalleerd en zo worden we in het dorp nog veel meer een plaats van ontmoeting, wat bibliotheken toch meer en meer zijn geworden. Ook de kunstacademie krijgt hier een plaatsje. Op onze nieuwe plek zal dus nog meer worden geleefd en beleefd: er komt letterlijk en figuurlijk meer leven in de brouwerij”, zegt Ruth.