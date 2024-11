“Door niet meer te menstrueren, zei mijn lijf me dat ik uit balans was”: model en actrice Ninalotte (22) schrijft boek over hormonale gezondheid

Model en actrice Ninalotte Roose ondervond aan den lijve de gevolgen van een onevenwichtig voedingspatroon. Haar zoektocht naar welzijn leerde haar luisteren naar de signalen van haar lichaam. Vandaag staat ze er opnieuw, met een comeback in de serie ‘2DEZIT’, én een boek over leven op het ritme van je vrouwelijke cyclus.

In haar eerste boek Ninalotte’s Health Je hormonen in harmonie wil model en actrice Ninalotte Roose (22) andere jonge vrouwen laten delen in wat ze zelf de voorbije jaren opstak over fysiek en mentaal welzijn. Leven op het ritme van haar natuurlijke cyclus en de signalen van haar lichaam beter leren begrijpen, staan daarbij centraal. Ze brengt haar inzichten samen met de ayurvedische leer, een oud Indiaas gezondheidssysteem dat welzijn put uit een aangepast voedingspatroon en waarvan ze haar lezers de basisbegrippen meegeeft, net als 60 recepten die daarbij aansluiten.

Ninalotte groeide op in Brugge en werd al vroeg opgemerkt als model. Ze werkte voor onder meer Dolce & Gabbana, Lancôme en Kappa en blijft internationaal aan de slag als model. Ze acteerde daarnaast ook in de vtm-soap Familie en de film Bittersweet Sixteen, en maakt haar rentrée als Lotte in het derde seizoen van 2DEZIT dat momenteel op Streamz te zien is.

Hoe komt een jonge vrouw als jij bij een onderwerp als hormonale gezondheid terecht?

“Ik kwam al jong in de modellenwereld terecht, en daar werk ik nog altijd graag. Maar je kon er zeker enkele jaren geleden nog niet om de ‘juiste’ maten heen. Daar werd ik regelmatig aan herinnerd, en dat resulteerde bij mij in een patroon waarin ik te veel sportte en te weinig at, waardoor ik de energie niet meer opbracht om die levensstijl vol te houden. Op een bepaald moment hield mijn lichaam zelfs op met menstrueren, tot mijn ouders anderhalf jaar later ingrepen en ik door een aangepast leef- en voedingspatroon opnieuw mijn maandstonden kreeg. Dat heeft bij mij een bel doen rinkelen: blijkbaar is het de natuurlijke reactie van een vrouwenlichaam om, als er iets ernstig uit balans geraakt, niet langer vruchtbaar te zijn. Je lijf gaat in survivalmodus, en kan het niet langer opbrengen om zich voort te planten. Ik verdiepte me in boeken over het hormonaal evenwicht: in de werking ervan, maar ook hoe we dat evenwicht op een natuurlijke manier kunnen behouden. En ik volgde een opleiding tot hormon health coach aan het Integrative Institute of Nutrition in New York.”

“Blijkbaar is het de natuurlijke reactie van een vrouwenlichaam om, als er iets ernstig uit balans geraakt, niet langer vruchtbaar te zijn”

Hoe wetenschappelijk onderbouwd is wat je in je boek meegeeft?

“Ik vond het belangrijk om te kiezen voor een instituut dat een holistische benadering voorstaat: ervan uitgaand dat levensstijl, voeding en mentaal welzijn elkaar beïnvloeden. Dat is een aanpak waarmee men in de VS al verder staat dan bij ons. Dieetkunde beperkt zich volgens mij bij ons nog te veel tot ‘minder eten’, en te weinig tot wat de oorzaak van iemands eetprobleem kan zijn. Ik wil vooral mensen er bewuster van maken dat lichaam, geest en ziel elkaar beïnvloeden.”

Daarom koppel je de ayurvedische leer vast aan wat je over hormonale gezondheid leerde?

“Omdat die leer van hetzelfde principe uitgaat, en daar ook een spiritueel luik aan verbindt. Het leek me boeiend om de twee beschouwingen hormonale gezondheid en ayurveda samen te brengen. Maar om het bevattelijk te houden, heb ik me in dit eerste boek wel beperkt tot de basisbegrippen van ayurveda.”

Je deelt je visie op welzijn in je studio, op sociale media en nu in een boek. Komt er meer?

“We hebben zopas een eigen bedrijf opgericht en werken vanaf volgend jaar aan een platform waarop dat alles zal worden samengebracht. We hebben veel ideeën om gezondheid en welzijn op een innovatieve en toegankelijke manier tot bij een groot vooral vrouwelijk publiek te brengen. We voelen dat er nood is aan een female community waar onderwerpen als hormonale gezondheid openlijk kunnen besproken worden.”

“Gezond leven geeft je mooiere uitstraling”

Sta je nu zelf sterker in het leven? Het evenwicht is bereikt?

“Ik voel me heel goed nu. Maar ik run ook een zaak, wat voor een bijzonder druk jaar zorgde, en dat maakt dat ik momenteel ook moet bedenken: practice what you preach. Ik moet er over waken om mezelf niet opnieuw voorbij te lopen. Maar het is nu eenmaal mijn intentie om de werelden van uiterlijke en innerlijke schoonheid samen te brengen. Omdat ik geloof dat bijvoorbeeld een acteur die goed in zijn of haar vel zit op de set, dat ook doorgeeft in een vertolking en aan de kijker. Ik geloof dat gezonde voeding en voldoende beweging zich omzetten in een energie die je dan ook uitstraalt en die je ‘mooier’ maakt. Als ik iets wil bereiken in het leven is het dat die twee werelden, binnen en buiten, hand in hand blijven gaan.”

En intussen blijf je naast zakenvrouw en schrijfster, ook model en actrice?

“Zeker, ik doe het te graag. Er loopt bijvoorbeeld nog een campagne voor Ici Paris XL waar ik aan meewerk, en straks ben ik weer te zien als Lotte in 2DEZIT. Maar laat ons zeggen dat ik dat momenteel een beetje tussen de rest door doe.”