“Dit verhaal is bedoeld om iedereen aan te spreken”: Jan Huyghe uit Oostduinkerke schrijft nieuw boek over aangespoelde potvis ‘Valentijn van Sint-André’

Voor Oostduinkerkenaar en auteur Jan Huyghe (68) heeft ‘Valentijn’ een veel ruimere betekenis dan wat Valentijnsdag betekent voor geliefden. Hij associeert Valentijnsdag vooral met het verhaal van de iconische potvis die 36 jaar geleden twee dagen voor Valentijnsdag aanspoelde op het strand van Sint-André. Dat verhaal pende hij neer in zijn uniek geïllustreerde boek ‘Valentijn van Sint-André van ’t Schipgat’.

Met dit boek is de auteur niet aan zijn proefstuk. Jan Huyghe kan bogen op een gevarieerde loopbaan als journalist, auteur, liedjesschrijver, dichter, bezieler-redacteur van het Koksijdse infomagazine Tij-dingen… Uit zijn eerdere boeken blijkt zijn passie en interesse voor zijn regio en de maritieme geschiedenis van de Westkust. Voor elk boek documenteert hij zich bijzonder grondig. Met zijn potvisverhaal wijkt Jan af van zijn ‘serieuze’ aanpak. “Dit verhaal is bedoeld om iedereen aan te spreken, en daarom heb ik een groot lettertype gebruikt”, steekt hij van wal.

Dat merk je al aan de titel en het onderschrift: ‘Hij strandde in Koksijde, hij lag daar op zijn zijde, en iedereen was blijde’.

Adellijke naam

De eerste pagina start met een verrassende link naar het bijbelse verhaal van het boek Job 40-41, over het machtige zeeschepsel, de ‘koning van alle trotse dieren’. Dan schetst de auteur de chronologische feiten van het moment dat de logge mastodont op het strand werd gesignaleerd. Hij beschrijft de volkstoeloop, de pers die overal op vinkenslag lag, de herinneringen aan de onwelriekende vleesberg van het rottende kadaver dat van de massa werd afgeschermd met dranghekken, de ‘potvisexperten’ in kraakwitte schorten, gewapend met vlijmscherpe snijtuigen die hun schorten snel rood kleurden van het bloed. De ‘geleerden’ ontsluierden heel wat potjeslatijn en communiceerden massaal bijzonderheden aan de pers. Ook Jan mocht bijna bij de potvis op schoot en nam massa’s close-ups van de tanden, staart en spekbrokken. Het optillen van het kadaver uit het mulle zand gebeurde op een manier die vandaag niet meer zou kunnen. “Dat was ronduit gevaarlijk: er was geen toezicht en de kraan kon kantelen op het publiek dat te dichtbij stond. Dan werd de onfortuinlijke potvis begraven in de poldergrond van abdijhoeve Ten Bogaerde, een plek beladen met geschiedenis, want Mathilde van Portugal reed er in een put aan de Duinenabdij en ‘versmoorde’ in veel water en slijk.”

Meer dan 30 jaar later werd Valentijn weer opgegraven om uiteindelijk de grote vedette en blikvanger te worden in het nieuwe NAVIGO-Visserijmuseum. Jan heeft zijn bedenkingen bij de naamkeuze ‘Valentijn’. “Kies je voor een rottend kadaver nu een naam die je associeert met een feestdag voor geliefden? Ik wilde de potvis een adellijke naam bezorgen en liet me inspireren door Louis Artan de Saint-Martin, onze beroemde adellijke schilder van de zee. En er mocht ook een beetje ‘couleur locale’ bij: ’t Schipgat. Het werd dus een naam in drie delen, want er mocht geen enkel deel ontbreken!”

Fictie en verbeelding

Het boek staat ook vol geintjes. “De potvis heeft al zoveel afgezien en vernederingen doorstaan, er was hem schromelijk onrecht aangedaan. Telkens ik Valentijn vermeld, voeg ik een lovend adjectief aan zijn naam toe, zoals de briljante Valentijn.”

En Jan schreef destijds de ‘Ballade van Valentijn’, die zoals een stripverhaal nog altijd prijkt op een roldoek met een stok. Naarmate de tijd en het boek vordert, spelen fictie en verbeelding een steeds grotere rol. Jan vond ook inspiratie in het verhaal van Moby Dick, het boek van Herman Melville. “Daar heb ik de mosterd gehaald voor het idee. De illustraties van de schutbladen zijn uitgewerkt door kunstenaar Stefaan Sampers. Hij schilderde een stervende potvis die zich nog één keer opricht om te kijken naar de zon, de bron van alle leven. Achteraan zie je Neptunus’ toorn: de god van de zee is kwaad en sjeest op de rug van de potvis door de golven. Als we onze fantasie de vrije loop laten, kunnen we ons afvragen wat de strepen en striemen op Valentijns kop betekenen. Zijn het littekens van een gevecht met inktvissen? Mijn zoektocht op het internet deed me stilstaan bij de vraag: welk soort monsters zouden er volgens wetenschappers in de zee hebben geleefd, bij een grote onthulling van 500 miljoen jaar geleden… Ik verwijs ook naar het verhaal van Odysseus, sirenes die zeelieden verleiden met hun gezangen, ‘20.000 mijlen onder zee’ van Jules Verne en het monster van Loch Ness.”

Valentijnstrofee

Valentijn werd ook de aanleiding tot het uitreiken van de Valentijnstrofee, een metaalsculptuur van een vrolijk spuitende potvis. De trofee werd van 1991 tot 2002 uitgereikt aan een persoon met bijzondere verdiensten voor Veurne-Ambacht.

Jan koppelt tot slot een boodschap aan zijn boek. “Wat krijgen potvissen door de eeuwen heen te verduren? Nu is het vooral de ‘plasticsoep’ die de fauna en flora van de zeeën bedreigt. Dat thema pakt Jonas in het boek aan in zijn spreekbeurt op school.”

'Valentijn van Sint-André van 't Schipgat' telt 100 pagina's en heel wat illustraties.