Dit is de erfgenaam van Pieter Aspe: Antwerpenaar Jonas (42) schrijft nieuw verhaal met inspecteur Van In

Twee jaar geleden overleed de Brugse auteur Pieter Aspe, en daarmee leek ook een eind te komen aan zijn veel gelezen reeks misdaadromans met commissaris Pieter Van In in de hoofdrol. Maar in ‘Reünie’, een nieuw Aspe-verhaal geschreven door Jonas Boets, herrijst de commissaris in een jeugdiger, zij het even knorrige versie.

Na het overlijden van Pierre Aspeslagh, bekend als auteur Pieter Aspe en de man achter de misdaadverhalen rond commissaris Van In, sloot Uitgeverij Manteau een akkoord met zijn nabestaanden om nieuwe boeken met Van In in de hoofdrol uit te geven. Het was Jonas Boets (42), die voor dezelfde uitgeverij al sinds zijn twintigste kinder- en jeugdboeken schrijft, waaronder de detectiveromans rond Sam Smith, die de vraag kreeg om een nieuwe Aspe te bedenken. In het resultaat, Reünie, proberen een jongere commissaris en zijn collega en vriend Versavel een nieuwe misdaad te ontrafelen.

Spanning en humor

“De uitgever vindt dat de manier waarop ik schrijf en daarbij graag humor met spanning combineer, aansluit bij de stijl van de Aspe-boeken”, legt Jonas die keuze uit. “Maar een verhaal schrijven in een reeks waar er al 45 aan vooraf gingen, waar bovendien ook een televisiereeks van werd gemaakt, is niet vanzelfsprekend. Ik wilde er ook graag iets van deze tijd van maken. Zo kwam ik bij het idee om het op te vatten als een prequel: door Van In op te voeren als jongeman, aan het begin van zijn politiecarrière, zag ik mogelijkheden om weliswaar met dezelfde personages toch een nieuw verhaal te schrijven.”

“Pas nu het boek uitkomt, besef ik echt wat de naam Aspe doet”

Dat verhaal speelt zich af tijdens een reünie in het Brugse Sint-Lodewijkscollege, waar een priester-leraar dood wordt aangetroffen in zijn klaslokaal. Jonas koos voor dit eerste verhaal bewust voor een schoolomgeving: een voor iedereen herkenbaar gegeven, bovendien gaf hij zelf enkele jaren les. Maar ook zich als Antwerpenaar inleven in de Brugse setting kostte hem weinig moeite: “Ik heb enerzijds veel opgezocht en anderzijds kwam ik regelmatig naar Brugge, om die bevindingen te checken en tegelijk nieuwe ideeën op te steken.”

Kritische lezers

Dat hij mag rekenen op een extra kritische lezing door Aspe- én Bruggekenners, daar is Jonas zich van bewust. “Maar als schrijver flirt ik graag met de grens tussen realiteit en fictie. De plot is voor mij belangrijker dan de locatie of historische juistheid. Een verhaal vraagt soms om wat bijgekleurd te worden.”

“Ik zou het zonde vinden als het boek op zoiets afgerekend wordt. Maar tegelijk: als dat het enige is waar kritiek op komt, dan valt dat nogal mee eigenlijk.”

Het universum van Aspe was Jonas vooraf wel bekend, hij las de boeken en zijn vader Herman speelde tien jaar lang de rol van wetsdokter Leo in de VTM-reeks Aspe. Maar persoonlijk heeft hij hem nooit ontmoet. Hoe zwaar de erfenis van Aspe dan toch weegt? “Dezelfde mensen die de boeken van Aspe redigeerden, hebben dat ook met mijn tekst gedaan. Ze stuurden bij waar ze dat nodig vonden, maar vonden doorgaans dat ik wel goed zat. Het schrijven zelf verliep bovendien heel natuurlijk. Ik heb me niet zitten afvragen hoe Pierre dit of dat zou gedaan hebben. Ik had toffe personages om mee te werken, en die kwamen vlot tot leven. Al moet ik toegeven dat ik, nu het boek echt op de markt komt, pas echt goed besef wat de naam Aspe doet. En dat dit wel wat groter is dan wat ik tot nu toe gewoon ben”, lacht hij.

Aspe ontdekt… Duvel

Jonas vindt dat hij niettemin zijn eigen stempel op het boek heeft kunnen drukken: “Ik mocht mijn eigen stijl aanhouden en heb geprobeerd om het verhaal hedendaags te laten klinken. Van In rookt dus niet, in schril contrast met zijn oudere versie. Al ontdekt hij wel Duvel. Hij wint een paar Duvels bij een weddenschap en besluit daar eentje van te drinken net voor hij op date gaat. Het bier komt zwaarder aan dan hij had verwacht, maar hij heeft meteen de smaak te pakken.” Omer, het biermerk waar Van In zijn Duvels ergens onderweg voor inruilde, is niet langer in beeld. De reden is simpel: Omer bestond nog niet toen Van In jong was… Maar de personages heb ik al bij al nauwgezet gerespecteerd, Van In is nog altijd een brompot en Versavel een goeie ziel, maar tegelijk hoop ik met nieuwe elementen ook een nieuw publiek te kunnen boeien.” Een vleugje romantiek mogen we ook weer verwachten. “Zeker! De figuur van de norse politieman was al eerder bekend in de literatuur en in series, denk maar aan Morse. Maar Aspe gaf Van In niet alleen die nukkigheid mee, maar toonde hem ook als een charmante, sexy man. Net die combinatie maakte hem tot een succes, denk ik.”

Supporter van Club Brugge

Wordt Reünie ook meteen de start van een nieuwe reeks? “Die ambitie hebben we inderdaad. Ik deed in Brugge alleszins al nieuwe inspiratie op voor meer plots met de jongere Van In in de hoofdrol.” Wie weet speelt één daarvan zich binnenkort af achter de schermen van voetbalclub Club Brugge, waarvan Jonas een fervent supporter is. “Mijn vader was fan van Lierse, wat gezien onze woonplaats logisch was. Maar op een dag zagen mijn broers en ik bij onze grootouders een heroïsche match van Club op televisie. In de heenmatch in de 1/8ste finales van de UEFA-cup in 1987 had Club nog verloren met 3-0 op Borussia Dortmund, maar blauw-zwart zette de scheve situatie nog recht door thuis met 5-0 te winnen na verlengingen. Daar en dan besloot mijn oudste broer dat we voortaan voor Club Brugge zouden supporteren. En dat is nooit meer veranderd.”