Dieter Coppens en Sarah Devos lanceren nieuw kinderdoeboek ‘Op avontuur in het Zwin Natuur Park’

Dinsdagnamiddag stelden televisiemaker Dieter Coppens en natuurauteur Sarah Devos in het Zwin Natuur Park hun kinderdoeboek ‘Op avontuur in het Zwin Natuur Park’ voor. Het boekje staat boordevol leuke weetjes en opdrachten voor kinderen. Het is speciaal op maat van ons natuurpark gemaakt.

Zwin Natuur Park, Dieter Coppens en Sarah Devos lanceren het nieuwe kinderdoeboek ‘Op avontuur in het Zwin Natuur Park’. Naast een signeersessie met de auteurs was er ook een kinderparcours met tal van leerrijke doe- en zoekactiviteiten in de hutten van het park. Wanneer de kinderen alle opdrachten hebben volbracht, krijgen ze een Zwindraagtas met een kortingsbon waarmee ze een mooie korting krijgen bij aankoop van het doeboekje in de Zwinshop.

Zowel voor jong als minder jong

“Het kinderdoeboek ‘Op avontuur in het Zwin Natuur Park’ is het geesteskind van natuurauteur Sarah Devos en televisiemaker Dieter Coppens. Het wordt uitgegeven door Uitgeverij Stragier, waarvan Dieter Coppens en Tom Suykens de bezielers zijn. Het nieuwe doeboek is vooral gericht op kinderen tot en met 12 jaar, maar is ook voor ouders zeer interessant”, aldus Zwin-directeur Ina De Wasch.

“Het boek staat boordevol leuke weetjes, doe opdrachten en spelletjes waarmee de lezer op avontuur trekt in het Zwin Natuur Park en zo onder andere alle hotspots uit het park ontdekt. Het vertelt over de lange en gevaarlijke reis van de ooievaars, hoe je een lepelaar, visdief, scholekster en smient op de uitgestrekte Zwinvlakte kan herkennen en geeft aan waarop je in het bijzonder moet letten om het onderscheid te maken tussen een lepelaar en een kleine zilverreiger, een gans en een eend. Het Zwin gonst ook van de geluiden: ontdek de QR-codes in het boek en test uit welke geluiden je herkent.”