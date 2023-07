Dieter Coppens brengt ode aan de kust met speels vakantieboek: “Nostalgie leverde de inspiratie”

Programmamaker Dieter Coppens, met roots in Oostende, brengt ‘Op avontuur aan de kust’ uit. Het leuke doeboek, met tal van spelletjes, tips en weetjes, is onrechtstreeks een ode aan zijn jeugd. Dieter sleet immers heel wat weekends en vakanties in Oostende, dat ook een eigen versie krijgt van het boek.

We kennen Dieter Coppens onder meer van Restaurant Misverstand en Down The Road, maar hij is ook medebezieler van Uitgeverij Stratier, waarmee hij nu een zomers doeboek heeft uitgebracht. Daarin staat onze kust centraal, wat voor hem gelijk staat aan heel wat fijne jeugdherinneringen. “We gingen vaak tijdens weekends of vakanties logeren bij oma en opa Oostende, zoals we hen ook noemden”, glimlacht Dieter, wiens moeder geboren is in de badstad. “Krabbetjes vangen tussen de golfbreker, schelpen rapen, strandbloemen maken en een heuse winkel bouwen in het zand. Ik heb er ook leren zwemmen in het zwembad van Oostende. En als mijn oma dan een tongske of pladijs klaarmaakte, die ze haalde van aan de Vistrap… héérlijk.” Steevast ook nooit veraf op vakantie: een boekje waarin hij alles leerde over de natuur: van sporen zoeken tot uitzoeken welke schelpen er waren. “Toen ik bij Staf (Coppens, zijn neef die in Zweden camping Grinsby opende, red.) op bezoek was, stelde ik hem voor om ook zo’n boekje te maken. Kwestie dat ze het bos en de omgeving spelenderwijs leerden ontdekken. Staf ging er helemaal in mee, en koppelde er Code van Coppens-gewijs er zelfs een heuse schattenjacht aan. (lacht) Toen ik zag hoe dat aansloeg, rees het idee om hier iets gelijkaardigs te maken. Qua inspiratie had ik natuurlijk dat nostalgische, maar ik leerde ook dingen bij. Dat we bijvoorbeeld de langste tramlijn ter wereld hebben aan de kust. Het boek zit boordevol weetjes en tal van tips, zoals wat je kan doen als het regent.”

Met het leuke doeboek mikt hij op zowat alle leeftijden. “Vanaf zes jaar kan je het al gebruiken, maar eigenlijk is het boek ook de perfecte gezinsactiviteit of het ideale excuus om even die iPad aan de kant te leggen op vakantie”, aldus Dieter. “Of ik nog vaak aan de kust kom? Mijn schoonouders hebben een stek in Middelkerke en ik heb er ook nog familie wonen. En naar Oostende ga ik nog altijd graag, ook in de winter. Van het boek is er zelfs een Oostendse versie, gekoppeld aan een zomerzoektocht in Mariakerke.” Ook leuk: er is een versie op maat van de Ardennen.

‘Op avontuur aan de kust’ is uitgegeven bij Stratier en te verkrijgen via stratier.be (onder reisboekjes). Ook verkrijgbaar in sommige boekhandels. Prijs: 19,95 euro.