Dierenarts Guy Soetaert wordt misdaadauteur: “Mijn creatieve uitlaatklep”

Dierenarts Guy Soetaert (60) debuteerde eerder dit jaar met ‘Ratface’, een gitzwarte misdaadroman over een op wraak beluste seriemoordenaar. De talrijke verhaallijnen in het boek geven niet alleen kleur aan de personages, ze zetten ook krijtlijnen uit.

In Ratface’ volgen we het moordend parcours van een jonge dertiger. Het motief is van in het begin vrij duidelijk: zijn hele leven lang al wordt de dader achtervolgd door pesterijen. “In flashbacks wordt onthuld op welke gruwelijke manier hij gepest werd en door wie. Gaandeweg trekt hij een bloederig spoor door de polders, de locaties hebben – net als de gekozen moordmethodieken – een speciale betekenis voor de moordenaar”, vat auteur Guy Soetaert (60) samen.

Wraaklijstje

Slachtoffer na slachtoffer werkt het sinistere heerschap zijn wraaklijstje af. Daar komen onder meer een priester, een schooljuf en een laborant op voor, maar ook de zus en beide ouders van de dader ontsnappen de dans niet. Commissaris Casini maakt met zijn team jacht op de seriemoordenaar, en passant krijgen we een inkijkje in de werking van het parket.

“Ook mijn toneelstukken worden af en toe nog opgevoerd”

“De lezer komt zijdelings ook iets meer te weten over de achtergrond van het onderzoeksteam. De talrijke verhaallijnen in het boek geven kleur aan de personages en zetten de krijtlijnen uit voor toekomstige verhalen”, aldus de auteur, die ondertussen al een vervolg klaar heeft. “Het is de bedoeling om rond commissaris Casini en zijn onderzoeksteam een volwaardige reeks op te zetten.” De koelbloedige moordenaar blijkt overigens ook een fanatieke dierenvriend te zijn.

Verhaalstijl

Zelf heeft Guy Soetaert al meer dan dertig jaar een eigen praktijk voor gezelschapsdieren in Wenduine, schrijven is zijn creatieve uitlaatklep. “Ooit schreef ik een zestal toneelstukken – hoofdzakelijk komedies – die nog af en toe worden opgevoerd in het amateurcircuit”, vertelt hij. Die eerste misdaadroman vloeide verrassend vlot uit zijn pen. “Na amper anderhalve maand schrijven, tussen de bedrijven door van mijn drukke praktijk, stond het eerste ontwerp al op papier.”

Van ‘Ratface’, uitgegeven in eigen beheer, zijn intussen driehonderd exemplaren de deur uit. “De reacties zijn unaniem lovend, de meeste mensen lezen hem in één trek uit. De e-boekversie is ook beschikbaar in het Frans”, geeft de auteur nog mee. Zijn verhaalstijl? “Naar mijn bescheiden mening sluit deze eerder aan bij de donkere Scandinavische, dan bij de Vlaamse misdaadtraditie”, klinkt het.