Dichterscollectief Obsidiaan verblijft in Huis van de Dichter

Het dichterscollectief Obsidiaan neemt deze week het Huis van de Dichter in. Dat huis in Watou was tot begin 2009 de woning van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de Poëziezomers van Watou en wordt sinds februari 2018 opengesteld als residentie voor auteurs.

Het dichterscollectief Obsidiaan bestaat uit Tania Verhelst, Edward Hoornaert, Wim Vandeleene, Steven Van Der Heyden, Geert Viaene en Reinout Verbeke. De zes dichters zullen in Watou werken aan een bundel over ‘eilanden’.

Alle richtingen

“Een breed begrip waar je alle richtingen mee uit kan. Wat ze ook doen. De bundel zal verslag uitbrengen van een rondvaart, een reis die de eilanden verbindt, van Groenland tot Borneo, van Madagaskar tot Hawaï.”

“In het zog van de ontdekkingsreizigers, schepen ze in en zetten ze koers naar eilanden die schijnbaar verweesd in de oceaan drijven, als puzzelstukken, afgescheurd van de continenten en bewogen door de platen die land en zee vormgeven”, vertelt Peter De Roo van het Huis van de Dichter.

Puzzelstukken in de oceaan

Eilanden: een klassieke metafoor voor collectieve afzondering die de dichters van Obsidiaan doorbreken met een rondvaart. “Ze brengen biotopen in kaart, strafkolonies, atollen, archipels. De historiek, antropologie en mythologie van eilanden en natuurlijk ook de persoonlijke band van de dichter met deze of gene plek.”

“De eilanden drijven als puzzelstukken in de oceaan en zijn omgeven met een waas van mysterie. Natuurlijk kan en zal het klimaat ook niet in dit verhaal ontbreken. Het voortbestaan van veel eilanden hangt immers af van de zeespiegel.”

Eerste projectbundel

Het grensdorp Watou, op zich ook een eiland van rust en kunst, is de uitgelezen plek om even aan te meren en het collectief Obsidiaan te verbinden. “Op zijn online platform Roer volgt Obsidiaan dezelfde koers en neemt het ook reizigers aan boord.”

In beheer van uitgeverij Roer bracht het collectief in samenwerking met stad Roeselare een eerste projectbundel uit, getiteld In het land van Utopia.