Dichteres Patricia Lasoen krijgt postuum eigen Brugs plantsoen: Lara Taveirne maakt bloemlezing van haar werk

Op zondag 17 september wordt het Patricia Lasoenplantsoen in de Sint-Jakobsstraat officieel ingehuldigd. In opdracht van het Cultuurcentrum stelde Lara Taveirne een eigenzinnige bloemlezing samen van de voornaamste gedichten van de recent overleden politieke dichteres.

Twee maanden lang dompelde Lara Teveirne zich onder in de literaire wereld van Patricia Lasoen: “Een openbaring, nu begrijp ik ten volle waarom haar krachtige gedichten voor zoveel lezers iets betekend hebben. Ik heb mij vooral gefocust op haar rol als politieke schrijfster. Ze kwam op voor vrouwenrechten, in een tijd dat dit niet evident was. Dat leverde haar vaak kritiek op. Patricia was bovendien een mooie vrouw, ze werd afgerekend op haar vrouw-zijn. Van vele mannen kreeg ze te horen dat ze zich beter met haar gezin en huishouden zou bezig houden.”

Ritueel

“Ik heb geprobeerd om in die bloemlezing, aan de hand van die gedichten, het literaire leven van Patricia Lasoen te reconstrueren. Overal waar ik naartoe trok, had ik gedichten van haar in mijn handtas mee. En elke avond las ik voor mijn dochter Dolores een geselecteerd gedicht voor. Het werd voor ons een vast ritueel. Patricia vertoefde al enkele jaren in een woon-zorgcentrum, ik wist op voorhand dat ze niet aanwezig kon zijn op de inhuldiging. Maar ze had iets met bloemen, wou liever een plantsoen dan de naam van een pleintje.”

“Patricia Lasoen kreeg kritiek omdat ze vrouwen een stem gaf”

“De dag dat mijn bloemlezing klaar was, kreeg ik een telefoontje dat Patricia Lasoen gestorven was. Het is natuurlijk niet te vergelijken met het verdriet van haar familie, maar na al die weken zo intensief bezig geweest te zijn met haar gedichten, had ik moeite om haar los te laten. Ik moest een klein rouwproces ondergaan. Het gaf hetzelfde gevoel als het lossen van een hoofdpersonage na het schrijven van een roman”, aldus Lara Taveirne. De bloemlezing wordt pas officieel voorgesteld op de Patricia Lasoendag in februari 2024.

Nationale erkenning

Patricia Lasoen overleed op 7 augustus op 74-jarige leeftijd. Ze debuteerde als dichteres in 1968 met de bundel Ontwerp voor een Japanse houtgravure. Aanvankelijk maakte ze deel uit van de lichting nieuw realistische dichters, later evolueerde haar werk naar het surrealisme met de bundel ‘Het souvenirswinkeltje van Lukas’ (1972).

Landschap met roze hoed (1981) wordt aanzien als haar beste dichtbundel. Getuigen van haar sociale betrokkenheid zijn de bundels ‘De wanhoop van Petit Robert’ (1993) en Genadeloos en fluitend (1998), vaak doorspekt met ironie. In 1990 schreef zij ook een roman: ‘De geur van rood’.

Openingsweekend

Met het voorlezen van de inleiding op die bloemlezing op zondag 17 september in het Patricia Lasoenplantsoen in de Sint-Jakobsstraat, gekoppeld aan een perfomance van Marieke De Maré, opent Lara Taveirne het nieuwe seizoen van het Cultuurcentrum Brugge.