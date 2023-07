Dichter Tuur Verheyde bezig aan eerste versroman: “Creatieve vlam brandend houden”

IEPER Tuur Verheyde is een gepassioneerd poëet die zijn gedichten in het Engels schrijft. Hij schrijft graag over fantasie, folklore en geschiedenis. In zijn oeuvre zit ook een waslijst aan gedichten over zijn stad. Nu werkt hij volop aan het eerste deel van een driedelige versroman.

Tuur Verheyde (26) is een geboren en getogen Ieperling. Na zijn middelbare studies Latijn-Grieks aan het Ieperse college trok hij naar de UGent. Daar volgde Tuur de master taal- en letterkunde Engels-Latijn. Nu werkt de taalliefhebber voor de FOD Financiën en in zijn vrije tijd is hij graag creatief bezig met poëzie. “Mijn moedertaal is Nederlands, maar op jonge leeftijd raakte ik geboeid door het Engels”, vertelt Tuur. “Via films, televisie en videogames leerde ik het Engels. Vanaf mijn 13de kon ik dankzij Engelse poëzie en literatuur mijn gevoelens uiten.”

Magazines

Sinds enkele jaren publiceert hij zijn poëzie op zijn blog of in magazines. “Het ontbrak me in het begin aan zelfvertrouwen om mijn schrijfsels ook te delen met de buitenwereld. Uiteindelijk zette ik de stap in 2016. Het was tijdens mijn eerste jaar aan de UGent, dat ik mijn eerste gedicht naar een studentenmagazine opstuurde. Twee jaar later volgden dan Engelstalige magazines over de hele wereld: het Verenigd Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten, enzovoort. Intussen staan er al tientallen publicaties op de teller.”

Luisteren naar poëzie

Hij is vooral tijdens het weekend bezig met zijn passie. “In het weekend lees ik poëzie en luister ik naar poëzie. Door naar poëzie te luisteren, hoor je het ritme van de taal. Ik trek ook af en toe de natuur in, zoals Zillebekevijver en de Verdronken Weide. Dan kan ik mijn hoofd leegmaken en die wandelingen zorgen vaak ook voor ideeën.”

Tuur heeft enkele specifieke domeinen waar hij het liefst over dicht. “Fantasie, folklore en geschiedenis. Ik probeer ook vaak vanuit mijn eigen leefwereld te schrijven. Inspiratiebronnen voor mijn werk zijn de Noord-Ier Seamus Heaney en de Brit Alan Moore. Qua stijl verkies ik eufonie, dat legt de nadruk op mooie klanken. Je hoort dat het poëzie is en niet per se spreektaal.”

Geboortestad als inspiratiebron

Ook zijn geboortestad zorgt voor inspiratie. “Deze stad heeft zo’n rijke geschiedenis en dan doel ik niet alleen op de Eerste Wereldoorlog. Ieper was belangrijk tijdens de middeleeuwen en heeft nog veel verder in de tijd terug heel wat moeten doorstaan. Bepaalde symbolen of typische kenmerken in de stad inspireren me ook. Zo vormden de Lost Keys de rode draad voor een van m’n meest recente gedichten. Ook plekken als het Houten Paard en de beeldengroep van Reinaert De Vos vlakbij de Rijselpoort vind ik boeiend, net als bekende figuren zoals bijvoorbeeld Louise Dehem.”

Eerste versroman

Intussen houdt Tuur zich bezig met een groot project: zijn eerste versroman. “Wellicht zal dit uitmonden in een trilogie en tegen eind dit jaar wil ik het eerste deel van 160 pagina’s afwerken. Het is een verhaal dat folklore, fantasie en fabels samenbrengt.”

“Daarnaast probeer ik mijn kennis van het Engels elke dag aan te scherpen. Deze taal heeft zo’n rijke woordenschat. Ik hoop nog lang te kunnen doorgaan met poëzie. Deze bezigheid zorgt ervoor dat ik mijn batterijen kan opladen. Ik zou de creatieve vlam graag nog lang brandend willen houden”, aldus Tuur, die naast poëzie verder nog onder meer recensies en opiniestukken schrijft. (API)

Meer info: https://www.tuurverheyde.com/ of volg Tuur op Facebook en Instagram: Tuur Verheyde Poetry and Prose.