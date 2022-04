Dichter Paul Demets wint Paul Snoekprijs

Paul Demets heeft de Paul Snoekprijs gewonnen voor zijn dichtbundel “De landsheer van de Lethe”. Daarin staat poëzie geïnspireerd door zowel het werk van Oostendse kunstenaar Léon Spilliaert als Pauls eigen leven. “Mijn oudste dochter werd geboren met een hartafwijking, het werk van Spilliaert bood me toen troost.”

Paul Snoek (1933-1981) was een schrijver en dichter uit Sint-Niklaas. De prijs die naar hem genoemd is, wordt om de drie jaar uitgereikt. “Samen met de Herman Deconinckprijs is het één van de belangrijkste poëzieprijzen van de Lage Landen”, zegt Paul. “Ik was al verrast dat ik de shortlist haalde, daarop stonden vier Nederlanders en twee Vlamingen. Ik ben uiteraard erg blij dat ik de prijs ook gewonnen heb, zeker omdat de bundel wel een bijzonder verhaal heeft. Die is eigenlijk al in de jaren negentig ontstaan, toen is ook mijn eerste dochter geboren met een zwaar hartprobleem. Na drie maanden moest ze al een levensreddende openhartoperatie ondergaan. In die zware periode vond ik troost in het werk van Léon Spilliaert. Zijn kunst gaat vaak over eenzaamheid en de confrontatie met jezelf en je komt jezelf wel tegen zo’n situatie. Spilliaert heeft veel prachtige, maar melancholische tekeningen gemaakte, veelal zeezichten. Ik heb de bundel dus al lang geleden geschreven, maar heb hem in de lade laten liggen omdat ik wou dat mijn dochter de gedichten ook zou kunnen lezen. Vorig najaar, toen Spilliaert 75 jaar overleden was, leek het me een goed moment om hem vanonder het stof te halen. De bundel is dan ook opgedragen aan mijn dochter en de 4.000 euro prijzengeld die bij de Paul Snoekprijs hoort, zal ik aan haar schenken. De prachtige foto van Paul Snoek als kind aan zee hou ik zelf.”

Beeldende kunst

Paul Demets bracht vorig jaar ook een dichtbundel uit geïnspireerd op het werk van Roger Raveel, Het Web van Omtrek, en dit najaar komt er nog een bundel uit met gedichten voor bij werken van Raoul Dekeyser, een schilder uit Deinze. “Poëzie voor bij beeldende kunst ligt me wel. Ik ben gefascineerd door beeld en kijken, net zoals Raveel dat was. Ik geef ook les aan kunststudenten van het KASK in Gent. Raoul Dekeyser overleed in 2012 en begin 2000 heb ik hem goed gekend, toen is de nieuwe bundel ontstaan. Die is ook weer in mijn schuif blijven liggen. Maar dit jaar is Dekeyser tien jaar dood, dus mikken we op eind oktober voor de volgende dichtbundel die geïnspireerd zal zijn op zijn schilderijen.”