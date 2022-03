Dichter Paul Bogaert opnieuw resident voor Huis van de Dichter

De Vlaamse dichter Paul Bogaert wordt opnieuw resident in het Huis van de Dichter in Watou. Dat Huis wordt al sinds februari 2018 opengesteld als residentie voor auteurs.

“Een midweek in Het Huis van de Dichter is voor mij ideaal. Om te ontsnappen aan de hectiek van de dag. Om er afgezonderd, rustig en geconcentreerd te kunnen schrijven. Om te beginnen aan nieuwe gedichten en onafgewerkte gedichten af te werken. Ik kijk er naar uit”, aldus dichter Paul Bogaert. Tot begin 2009 was het Huis van de Dichter de woning van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de Poëziezomers van Watou. Sinds februari 2018 wordt het Huis van de Dichter zestien weken per jaar opengesteld als residentie voor auteurs.

“Paul Bogaert publiceerde tot nu toe zes dichtbundels. Hij debuteerde in 1996 met ‘WELCOME HYGIENE’. Voor zijn bundel ‘de Slalom soft’ kreeg hij de Cultuurprijs (Ultima) van de Vlaamse Gemeenschap Poëzie en de Herman de Coninckprijs. Die laatste prijs kreeg hij ook toegekend voor ‘Ons verlangen’. Zijn meest recente bundel heet ‘Zo kan het niet langer’. Hij maakt ook al meer dan 15 jaar poëziefilmpjes, waarin hij onderzoekt wat de interactie tussen tekst, beeld en geluid kan opleveren”, zegt Peter De Roo van het Huis van de Dichter. “Sinds 2014 werkt hij hiervoor intensief samen met beeldend kunstenaar Jan Peeters. Hun filmpjes werden telkens geselecteerd voor het internationale ZEBRA Poetry Film Festival in Berlijn. Voor hun meest recente filmpje ‘GET A LIFE’ kregen ze vorig jaar een ‘special mention’ van de jury in de categorie ‘Best Poetry Film’. Twee jaar geleden was Paul Bogaert al te gast in het Huis van de Dichter. Dit jaar komt Jan Peeters een dag op bezoek, met camera en al. Momenteel is er immers een nieuw poëziefilmpje in de maak.”