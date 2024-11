“Dialoog met de ander, de natuur of mezelf”: Nicolas schrijft met ‘Conversaties’ tweede gedichtenbundel

Een jaar na zijn debuut heeft Nicolas Vannieuwenhuyze uit Dentergem met ‘Conversaties’ nu een tweede gedichtenbundel uit.

Nicolas runt in het dagelijks leven met Covermed een bedrijfje in medisch en EHBO-materiaal, maar ontpopt zich na zijn uren ook tot een veelzijdig kunstenaar. Zo maakte hij al heel wat beeld- en schilderwerken, maar zette hij ook al heel wat gedichten op papier. Vorig jaar lanceerde hij met ‘Gedichten voor bij de haard’ in november vorig jaar een bundel vol melancholische teksten.

“Na de lancering van die eerste bundel kwamen er heel wat positieve reacties”, aldus Nicolas. “Ik vond dat ik nog niet uitgeschreven was, vandaar de lancering van mijn tweede bundel. Die heet ‘Conversaties’ en is een mix van vooral melancholische teksten, waarbij ik in dialoog ga met de andere, de natuur, maar evenzeer met mezelf. ‘Conversaties’ is dan ook één grote tweestrijd, wat geen einde kent. Daarnaast staan er diverse kunstwerken in van mijn hand die passend zijn bij het gedicht.”

Veelzijdig kunstenaar

“Ik omschrijf mezelf graag als een veelzijdige kunstenaar, wonend aan de rand van de Meikensbossen en Poelberg laat ik me als dichter, beeldhouwer en schilder graag leiden door de natuur, de wisselende schoonheid van de seizoenen en het onvermijdelijke proces van de vergankelijkheid. In mijn werken combineer ik verschillende materialen, waarbij het levende, warme hout contrasteert met het koude, dode beton.”

“Deze tegenstelling weerspiegelt vaak de relatie tussen leven en sterven en roept vragen op over het menselijk bestaan en de natuurlijke wereld. Het gebeurt ook geregeld dat ik iets schilder of teken en dat ik er dan een gepast gedicht bij bedenk. Ook omgekeerd is dat al eens het geval. De kunstvormen bevruchten zo elkaar.” Met zijn gedichtenbundel gaat Nicolas verder in op dat onderwerp.

‘Conversaties’ is verkrijgbaar online of bij Meubelen Desmet in Wakken. De uitgeverij is Bookmundo en het ISBN-nummer 9789403763477. Meer werk van Nicolas Vannieuwenhuyze vind je via https://beeld.be/nl/kunstenaars/nicolas-vannieuwenhuyze.