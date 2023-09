Derde sprookjesboek ‘Baliem’ voor Wilfried Cooman

Gewezen leraar Wilfried Cooman blijft verrassen als auteur van sprookjesboeken. Het boekje Baliem zet de moeilijkheden die anders geaardheid met zich mee kunnen brengen in de kijker. “Ruim twee jaar geleden debuteerde ik als auteur”, blikt Wilfried Cooman (66) terug. “Mijn eerste publicatie Waarom de kraai krast betekende meteen ook de start van de reeks sprookjes rond de figuur van Prinses Sabrina. Korte tijd later volgde De Bultenaar. “Dit tweede boekje richt zich tot een ouder publiek. De wat oudere doelgroep hangt samen met mijn ouder wordende kleinkinderen aan wie ik voorlees. Met Baliem is het nu dus de beurt aan het derde boek in dezelfde reeks. Dit keer speelt het verhaal zich nog voor de geboorte van prinses Sabrina af. Er wordt een dorpje overvallen in het centrale berggebied van de Indonesische provincie Papoea. De enige overlevende personen zijn een moeder en haar kind. De dreumes zal uiteindelijk door de bemanning van een Spaans koopvaardijschip opgevangen worden. Nadat de koning van Egniffel is overleden, moeten de koningin en haar zoon alleen verder. Op een feest ontmoet de prins zijn geliefde, waaruit een meisje wordt geboren. Sabrina groeit op en komt de liefde van haar leven tegen. Ze zet al haar kracht in opdat haar ontstemde ouders haar geliefde willen aanvaarden.”

Het Havenhuis

“Door wat minder voor de hand liggende thema’s als geaardheid te behandelen, zullen ook volwassen lezers er plezier aan beleven. Dit boek bevat spannende en emotionele momenten voor alle leeftijden. Zoals de vorige boeken vloeit alle opbrengst van de verkoop naar Het Havenhuis in Lo-Reninge. Vzw Het Havenhuis begeleidt volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. De betrokkenen zijn van anderen afhankelijk op fysiek, cognitief of sociaal- emotioneel gebied”, aldus nog Wilfried Cooman. (BVO)

Het boekje ‘Baliem’ telt ruim 250 pagina’s en is bij de auteur te koop voor 19 euro. Stort dit bedrag op het rekeningnummer BE93 9733 9787 7967. Info: wilfried.cooman@gmail.com of 0476 227 306.