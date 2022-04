Derde keer goede keer: Marc de Bel geeft eindelijk auteurslezing aan leerlingen van VBS Binnenhof in Menen

De eerste keer werden de auteurslezingen algemeen geannuleerd door de totale lockdown, begin dit schooljaar moest Marc de Bel weer verstek geven gezien de ziekte van zijn vrouw Mie maar dinsdag stond hij dan eindelijk vol enthousiasme voor de leerlingen van VBS Binnenhof.

“Met zeer veel trots hebben we de lievelingsauteur van veel kinderen onthaald in de studio van CC de Steiger”, zegt zorgcoördinator Hannelore Defour. “Marc de Bel is een enorm gewaardeerd auteur onder onze leerlingen en velen kennen dan ook zijn bekende verhalen. We hebben hier reikhalzend naar uitgekeken. Naast de boeken leerden onze leerlingen ook de persoon van Marc de Bel kennen. Hij was vroeger zelf meester aan het vierde leerjaar. Hij stond bekend als boeiende verhalenverteller.”

Net een popster

Voor de leerlingen van VBS Binnenhof was het de uitgelezen kans om hun lievelingsboek te laten signeren door hun held. Voor velen ging hun droom in vervulling. Marc de Bel leek wel een echte popster en kwam handen tekort om iedereen een ‘vuistje’ te geven. Hij werd ook overstelpt met vragen van zijn lezers. Eén van de leerlingen vroeg of Marc liever slakken of mosselen lustte. Hilariteit alom in de zaal maar de auteur gaf wel antwoord: “Een escargot kan mij zeker bekoren en ook voor mosselen trek ik mijn neus niet op. Eigenlijk eet ik bijna alles graag.” (Maxime Petit)