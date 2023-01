Debuutboek Vichtse Emma Declerck bereikt ruim publiek: “De passie voor schrijven laat me niet meer los”

Het schrijfdebuut ‘Het lot’ van Emma Declerck ligt sinds kort te blinken en kan online besteld worden via Standaard Boekhandel en via Uitgeverij Boekscout. “Creatief bezig zijn, knutselen, tekenen en vooral ook schrijven zijn naast mijn roeping als kleuterleerkracht mijn grote passies”, zegt de drieëntwintigjarige Vichtse auteur.

Lise is zestien wanneer ze haar ouders verliest aan het vreselijke DIVEO-22-virus. Nu moet ze alleen overleven in het Kamp. Ze slaagt er prima in om haar leven op de rails te houden, verzorgt de kinderen in de school en is smoorverliefd op Maarten. Wanneer hij op een dag goederen naar de andere kant van de stad moet brengen en niet meer terugkomt, stort Lise haar wereld in.

“Laat je niet vangen!” is het laatste berichtje dat Lise van hem krijgt. Haar rustige leventje verandert in een chaotische rollercoaster van onmacht, woede en verdriet. Waar heeft hij het over? Is dit deel van de stad nog veilig? Wie kan ze nog vertrouwen en is alles gewoon toeval of is dit het lot?

Ongerepte avonturier

Emma Declerck haalde haar inspiratie voor haar allereerste young adult boek in de trektochten die ze maakte in de meest ongerepte gebieden van België, Luxemburg en Duitsland. “In die lieve en zorgzame juf schuilt er ook een echte avonturier”, aldus Declerck die drie jaar in het onderwijsveld actief is. “Als de zomer in aantocht is, droom ik stiekem weg van lange wandeltochten samen met mijn vriend. Dromen zijn er om na te jagen, al duurde het bij mij wel enkele jaren vooraleer dit werkelijkheid werd. Al van kinds af aan was ik geboeid door boeken en schreef ik zelf heel wat korte verhaaltjes. Nooit eerder durfde ik de stap te zetten om mijn verhalen met de buitenwereld te delen. Tot nu.”

Het zou fantastisch zijn om mijn eigen prentenboek te kunnen voorlezen in de klas

Het idee om ‘Het lot’ te schrijven, kreeg Declerck vier jaar geleden. “Wandelend door de bossen en genietend van de vrijheid, kwamen de personages langzaam maar zeker tot leven. Mijn passie voor de natuur, avontuur en zeker ook mijn liefde voor mensen speelde een grote rol in het tot stand komen van mijn debuut. Ik deel uiteraard mijn passie voor boeken met de kinderen in mijn klasje.”

Vervolg

De personages die heel wat meegemaakt hebben in ‘Het lot’ dwalen nog steeds door Declerck haar hoofd.

“Er zijn heel wat momenten waarop ik mijn favoriete pen in de hand neem en ideeën voor een vervolg neerschrijf”, vertrouwt de gepassioneerde leerkracht ons toe. “De passie voor het schrijven laat me na mijn debuut zeker niet los. Ik schreef een young adult, maar het zou fantastisch zijn om mijn eigen prentenboek te kunnen voorlezen in de klas.”

Een young adult is een boek geschikt voor jongeren. Het boek kan gelezen worden door kinderen vanaf het einde van de lagere school.

“Mijn hoofddoelgroep is middelbare school studenten”, aldus Declerck. “Al zijn er ook heel wat volwassenen die het boek lazen en ook hen spreekt het aan.”