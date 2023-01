De Voorleesbende te gast in Biekorf

Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) en welzijnsschepen Pieter Marechal (CD&V) hebben woensdag in de Biekorf De Voorleesbende ontvangen. “De Voorleesbende is een groep (jong)volwassenen met een beperking of een chronische ziekte maar vooral met een passie voor lezen en verhalen vertellen”, zegt Blontrock. “Ze komen naar scholen, culturele centra en bibliotheken om voor te lezen aan kinderen.” De organiserende vzw Dito wil zo op een laagdrempelige manier kinderen in contact brengen met mensen met een handicap. (PDV/foto DC)