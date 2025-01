“De rode draad leek wel dat alles hier gigantisch moest zijn”: Hanne brengt fotoboek uit over rondreis door Amerika

Fotografe Hanne Van Assche (29) uit Zulte trok van zuid naar noord door de meest desolate streken in het midden van de Verenigde Staten en kwam thuis met een tweede fotoboek. In Somewhere in the Middle vat ze in 106 foto’s de brede landschappen, warme mensen en de soms absurde beelden langs de weg. “Plots zie je in de verte een dinosaurus van 24 meter hoog staan.”

Hanne Van Assche haalde diploma’s fotografie aan zowel het NARAFI in Brussel als het KASK in Gent en bracht in 2020 haar eerste fotoboek Udachny/Lucky uit. Ze verbleef daarvoor enkele maanden in het afgelegen Russische mijnstadje Udachny. Het boek werd later opgepikt door een grote uitgeverij.

Internationale fotobeurzen

“Het heeft intussen op veel fotobeurzen gestaan in binnen- en buitenland”, zegt Hanne. “Dat is heel fijn. Mijn boek lag zelfs in een kunstboekenwinkel in Tokyo. Daarvoor doe ik het uiteraard niet, maar het is wel leuk om wat naambekendheid te hebben in het wereldje.”

“Somwhere in the Middle is nu mijn tweede grote fotoboek. In november en december van 2023 ben ik zo’n zes weken in de Verenigde Staten geweest. Dat was een jaar voor de verkiezingen en ik was wel geïnteresseerd in wat er leefde. Ik was vooral benieuwd naar de minst bezochte regio van het land. Ik ben van zuid naar noord gereden door Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska en Zuid- en Noord-Dakota.”

Niemandsland

“Zeker Kansas en Nebraska bestaan vooral uit eindeloze, vlakke velden en echt niemandsland. Ik heb geprobeerd om de grote wegen wat te vermijden en vooral de kleinere steden en dorpen aan te doen. Net als bij Udachny/Lucky was de opzet hier om een mix van de omgeving en de mensen te brengen. Dat laatste was soms niet eenvoudig. In Amerika is alles extreem op de auto gericht. Een toevallige ontmoeting op straat gebeurt zelden. Daarom was het goed dat ik vooral via Airbnb bij mensen logeerde. Veel van de portretten in het boek zijn van mensen waarbij ik logeerde of die ik via hen leerde kennen.”

Hanne Van Assche: “Ik was zelf verrast door de absurditeit van sommige dingen. Zo stond bij een tankstation een dinosaurus van 24 meter hoog, als een soort attractie zodat mensen eens zouden stoppen.” © Hanne Van Assche

“De tofste mensen waren een koppel uit Kansas waar ik verbleef tijdens Thanksgiving. Ik mocht met hen en hun hele familie meevieren. Zij stonden daar echt voor open en ik voelde me heel welkom. Er waren wel twintig familieleden, er kwamen twee grote kalkoenen op tafel en het was helemaal geen probleem om een bordje bij te zetten.”

Absurditeit

“Verder heb ik er gewoon een roadtrip van gemaakt, ik zou wel zien wat ik onderweg tegenkwam. Ik was zelf verrast door de absurditeit van sommige dingen. Zo stond bij een tankstation een dinosaurus van 24 meter hoog, als een soort attractie zodat mensen eens zouden stoppen. Op een andere plek stond een al even enorm kruisbeeld. De rode draad leek wel dat alles in Amerika gigantisch moest zijn, dat zijn hun auto’s en ze trekken dat blijkbaar door in alles.”

Afstand

“Het gevoel voor afstand is er ook helemaal anders. Ze zien Europa als één land. Ik kreeg bijvoorbeeld de vraag of ik niet regelmatig naar Parijs of Barcelona ging vanuit België. Volgens mij wisten ze wel hoe ver die allemaal uit elkaar liggen maar een autorit van acht of twaalf uur is vrij normaal daar.”

“In het begin toen ik terug thuis was, heb ik dat gevoel toch even meegenomen en besefte ik hoe klein en dichtbij alles hier is. Ik kwam ook met een licht somber gevoel thuis omdat ik best veel ongenoegen gevoeld had tegen de politiek. Het was niet eenvoudig om daar gesprekken over te voeren maar de inflatie en het coronabeleid leefden daar wel. Ik zag een graffiti met ‘Fuck Biden’ maar die heb ik niet in het boek gestopt, ik wou dat het tijdloos bleef. Ik ben met duizenden foto’s thuisgekomen en ben nog een jaar bezig geweest met de selectie voor het boek te maken. Nu is het eindelijk klaar.”

Het fotoboek Somewhere in the Middle kost 45 euro en is voorzien om uit te komen rond april. Bestellen kan alvast via https://www.hannevanassche.com/.