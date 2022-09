De Pannenaar Henri Rogie schrijft boek over een aangrijpende oorlogservaring: “Margrietje zal ik nooit vergeten”

Van de 93-jarige Henri Rogie verscheen de roman ‘Vakantie in De Panne’. De vlag dekt niet bepaald de lading, want in het boek vertelt de auteur hoe hij op 11-jarige leeftijd Operatie Dynamo in de Panne meemaakte, maar nog meer gaat het om een heel bijzondere vriendschap. “Ik zal Margrietje nooit vergeten.”

De bejaarde, maar toch steeds kwieke Henri Rogie heeft een boeiende carrière achter de rug. Geboren en getogen in De Panne woont de voormalige leraar Frans nu in Oostende, maar wat hij tijdens de beginjaren van WO II in zijn badplaats beleefde, zal hij nooit vergeten. Meer nog, hij schreef er een roman over die perfect aantoont hoe de gebeurtenissen uit die tijd hem hebben aangegrepen. Over het militaire leven, en zeker dat van de marine, kan hij uitgebreid meepraten, want Henri klom van gewone matroos in het reservekorps op tot fregatkapitein, luitenant-kolonel zeg maar.

‘Vakantie in De Panne’, zijn eerste werk in het Nederlands overigens en op zijn gezegende leeftijd nogal uitzonderlijk, mag dan geen non-fictie boek zijn, het is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en levendige herinneringen. En dat maakt de roman zo boeiend, maar ook heel emotioneel. “Het verhaal speelt zich af in mei 1940”, steekt Henri van wal. “Ik was toen 11 jaar en woonde in Villa Blanche in De Panne, op amper vijftig meter van de zee. Mijn vader werd opgeroepen als soldaat en moest in De Panne meehelpen om strategische punten zoals de Kabel in De panne te verdedigen. Duizenden vluchtelingen stroomden de badplaats binnen onder het vuur van de Duitse Stuka’s. Onder de vluchtelingen ontmoette ik toevallig een lief meisje van mijn leeftijd, Margriet. Ze was afkomstig uit de Kempen en dat werd het begin van een heel innige vriendschap. Elkaar echt graag zien kan ook op die leeftijd. De vakantie was bovendien gestart en wij waren ons niet bewust van de oorlogsgruwel die ons omringde. We speelden urenlang op het strand en in de tuinen van het kasteeltje Sunny Croft, waar mijn grootmoeder werkte als gezelschapsdame. We gingen wandelen en fietsen. Vakantie alom!”

Operatie Dynamo

Op 28 mei ging Operatie Dynamo van start. Niet alleen in Duinkerke, maar ook in De Panne werden zo’n dertigduizend Britse soldaten van het Tweede Brits Legerkorps geëvacueerd. Henri en Margriet maakten het van dichtbij mee. “We konden vanuit Villa Blanche het hele strand overzien”, herinnert Henri zich de dramatische gebeurtenissen levendig. “Vrachtwagens werd gestapeld als bruggenhoofd, maar toch verdronken veel soldaten. Ik zal die beelden nooit vergeten. Op een dag is Margriet vertrokken en ik heb haar nooit meer gezien. Maar ik ben haar nooit vergeten. Ik heb later geprobeerd om haar terug te vinden, maar dat is nooit gelukt.”

En nu schreef Henri er een roman over en dat deed deugd, hoewel. “Ik moet jammer genoeg vaststellen dat je op mijn leeftijd steeds meer in het verleden en met je herinneringen gaat leven. Ik zal er geen Nobelprijs mee winnen of er iets aan verdienen”, besluit Henri glimlachend, “maar het schrijven van dit boek heeft mij goed gedaan.” (Dany Van Loo)

De roman ‘Vakantie in De Panne” kan je bestellen door storting van 19,90 euro en 5 euro verzendingskosten op rekeningnummer BE 76 0000 4255 3795 van de schrijver. Vergeet je thuisadres niet te vermelden.