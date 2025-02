‘De Maritieme Canon van Vlaanderen’ voorgesteld in haven van Oostende

Professor Eric Van Hooydonck schreef een erg lijvig, driedelig naslagwerk De Maritieme Canon van Vlaanderen dat zopas in de haven van Oostende werd voorgesteld. Dit drieluik sluit, als ziltig pendant, naadloos en complementair aan bij De Canon (en Het Verhaal) van Vlaanderen.

“Onze Vlaamse welvaart valt niet los te koppelen van ons maritiem verleden dat van vitaal belang was voor onze gewesten met zijn cluster van havens dicht bij de zee. Ook vandaag vormen onze (zee)havens onze economische poorten op de wereld”, aldus de auteur, die meteen nog een pleidooi hield voor een volwaardig maritiem museum.

De presentatie was niet toevallig in de ‘Stad aan Zee’. Want al is de Oostendse haven vandaag de kleinste van de vier Vlaamse zeehavens, tot begin jaren zestig van de vorige eeuw was het de tweede grootste haven van ons land na Antwerpen. Tel daarbij een op zijn minst indrukwekkend maritieme verleden van deze havenstad aan Zee. “Maar ook vandaag is Oostende het Vlaamse centrum van de blauwe economie, circulaire industrie, maritiem onderzoek en innovatie-initiatieven”, aldus gastheer en havenbaas Dirk Declerck.

Allesomvattend

Het drieluik waar Antwerpenaar, professor Eric Van Hooydonck vijf jaar met monnikengeduld aan gelaboreerd heeft telt meer dan 2.000 bladzijden en omvat de maritieme beschavingsgeschiedenis die politiek, economie, werk, wetenschap, kunst en cultuur omvat. Voor onze provincie zijn de belangrijkste items de opkomst en evolutie van de kusthavens Nieuwpoort en Oostende en handelshaven Brugge. Havens die vandaag hun maritieme geschiedenis verder schrijven als respectievelijk Europese jachthaven, haven voor Blue energy en de wereldhaven Antwerp-Bruges. Verder belicht de auteur ook de haven van Gent en Duinkerke, de binnenhavens, rivieren en kanalen, ontdekkingsreizen over de oceanen, legendarische schepen en wrakken. Maar ook de exodus van de Vlaamse intelligentia, en hun maritieme vernuft, naar het noorden bij de val van Antwerpen in 1585. En evengoed de traumatische sluiting van de Schelde voor Vlaanderen en de belangrijke episodes van onze visserij, marine, kaapvaart, koopvaardij, maar ook binnen- en pleziervaart, scheepsbouw, havens, waterbouw en zeewetenschappen.