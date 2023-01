De Leestuin stimuleert lezen met extra openingsuren

Bibliotheek De Leestuin wil in 2023 het lezen bij de allerkleinste Bredenaars verder stimuleren en past daarom in de loop van het jaar onder meer haar openingsuren aan. “Ook de collectie krijgt straks een extra impuls”, belooft bevoegd schepen Kristof Vermeire.

“De voorbije jaren hebben we consequent ingezet op het lokken van jonge lezers naar onze bibliotheek. We stimuleren hen om te lezen. En dat doen we op heel wat manieren: we werken samen met de scholen, organiseren wedstrijdjes en voorleessessies voor baby’s en peuters,… We willen kinderen met andere woorden al vroeg interesse voor lezen doen krijgen”, geeft schepen Kristof Vermeire, bevoegd voor de bibliotheek, aan.

En dat lukt naar verluidt al heel erg goed. “We merken dat jongeren blijven lezen. Dit jaar zetten we daarom opnieuw in op die jonge lezertjes. Er zijn opnieuw boekstart-geschenken voor baby’s en peuters en workshops voor (onthaal)ouders rond voorlezen. Voor de eerste-lezertjes wordt er samengewerkt met de kinderopvang, waar tijdens de zomer oefenkansen worden aangeboden. De klassen van het 1e en 2e leerjaar kunnen dan weer deelnemen aan de leesuitdaging en in de bib zijn leesspaarkaarten beschikbaar.”

Collectie breidt uit

Ook de collectie van De Leestuin breidt uit. “Naast educatieve spellen en smartgames start de bib met het uitlenen van gezelschapsspellen. Jonge lezers kunnen straks ook uitkijken naar heel wat nieuwe Engelstalige boeken en tijdens de zomer via Instagram ‘jagen’ op boeken.

Na de succesvolle editie van vorig jaar organiseren we op zondag 1 oktober een nieuwe ‘Lokaal Talent’ waarop Bredenaars en lokale onderzoekers zullen vertellen over de passies waarin ze zich verdiepen.” Verder zet de bib in op leestips via de digitale dienst Leestipper en kan je op blind date gaan met een boek in februari.

Nieuwe openingsuren

Vanaf 1 mei zal de bib elke werkdag open zijn van 10u tot 12u en van 16u tot 18u. “Er was al langer vraag naar meer uniforme openingsuren. Uit onderzoek bleek de uren in de late namiddag en vroege avond het populairst.”

Op woensdag is De Leestuin ook open van 14u tot 16u en op zaterdag van 10u tot 12u. “Verder hebben we oog voor de toenemende digitalisering. Er zal heel wat aanbod zijn om inwoners te ondersteunen bij digitale formulieren, aanmelden op digitale platforms toegang tot het internet,…”

Poëzieweek

Van 26 januari tot en met 1 februari is het Poëzieweek in de bib. Thema dit jaar is vriendschap in al zijn facetten: vriendschap met de buren, met pennenvrienden, vriendschappen van lang geleden of van vorige week,…

Tijdens de themaweek kan je poëzie vinden in alle hoeken van de bib maar net zozeer op de Facebookpagina van De Leestuin. (MM)