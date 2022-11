De Haan vormt opnieuw decor voor stripverhaal

De Waalse scenarist Rudi Miel en illustrator Baudouin Deville realiseerden samen het stripalbum De Haan 1933 dat zopas is verschenen bij uitgeverij Anspach. Uitgangspunt is het korte verblijf van Albert Einstein in de badplaats.

De Haan 1933, hoewel grondig gedocumenteerd, is historische fictie. “Het grote verhaal vertellen door middel van fictie: het is de rode draad doorheen ons werk”, zegt illustrator Baudouin Deville.

James Ensor

De fictieve verhaallijn is dat Einstein in De Haan op de hielen wordt gezeten door het naziregime. Geheime agenten sporen hem er op en willen hem ontvoeren naar Berlijn, om hem daar zijn opzoekingen voort te laten zetten. Ook James Ensor versierde een rolletje in de strip.

“Einstein zelf zal altijd een intrigerende figuur blijven, en in 2023 zal het exact 90 jaar geleden zijn dat hij in De Haan verbleef”, aldus nog Deville. De Luikenaar werkte een tijdlang voor Parijse reclamebureaus maar keerde in 2009 terug naar zijn eerste liefde, het stripverhaal.

De Haan 1933 kost 15 euro en is nu overal verkrijgbaar. ISBN: 978-2-931105-14-6.

(WK)