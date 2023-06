De geschiedenis van het hoger onderwijs in Brugge en West-Vlaanderen nu in boekvorm

Woensdag vond in VIVES Campus Brugge de voorstelling plaats van ‘Brugges universitaire droom’. In het boek beschrijft Dr. William De Groote het 600 jaar oude streven van de stad Brugge, om de universiteit binnen zijn muren te halen. Het boek belicht verder de evolutie van het scholennet in Brugge sinds de middeleeuwen, de ontwikkelingen in het hoger onderwijs in West-Vlaanderen en de associatievorming in Vlaanderen.

Samen met de co-auteurs belicht hij ook de ontstaans- en de evolutiegeschiedenis van de KHBO, de KATHO, de hogescholen VIVES en Howest, het Europacollege Brugge, de KULAK en de campus KU Leuven Brugge.

William De Groote is orthopedisch chirurg en traumatoloog in AZ Sint-Jan Brugge, maar is ook actief in talrijke maatschappelijk relevante organisaties zoals vzw Heilig Bloedprocessie Brugge, waar hij voorzitter is sinds 2010. In 1995 was hij stichtend voorzitter van de KHBO tot de fusie in 2013 met de KATHO. Vanaf 2014 was hij voorzitter van de Algemene Vergadering bij VIVES. In 2002 was hij mede-initiatiefnemer tot de oprichting van de Associatie KU Leuven, waarvan hij ondervoorzitter was. Binnen deze associatie KU Leuven stond hij mee aan de basis van de vestiging van KU Leuven in Brugge. (PDC)