De geschiedenis van De Baliebrugge nu ook in boekvorm gegoten

In de Sint-Godelievekerk werd het boek De Baliebrugge voorgesteld. Auteurs Lieven Tanghe en Paul Vandewalle vertelden uitgebreid aan een select publiek over hun nieuwe boek over dit deel van Ruddervoorde.

De Baliebrugge is het zuidwestelijke deel van Ruddervoorde en was tot aan de Eerste Wereldoorlog een schaars bewoond en tamelijk afgezonderd gebied, ondanks dat het ongeveer één derde van het grondgebied van Ruddervoorde beslaat. De Baliebrugge was zelfvoorzienend en er was weinig contact met de Platse, wat pas na de Tweede Wereldoorlog veranderde.

Al in 2007 groeide bij toenmalig voorzitter van de Heemkundekring het idee voor dit boek. Er werden verkennende gesprekken gevoerd en er verschenen korte artikels in de nieuwsbrieven van de Heemkundekring. Ook Lieven Tanghe was deze studie aan het voorbereiden. De beide auteurs besloten, uit gemeenschappelijke interesse, de handen in elkaar te slaan en deze publicatie in boekvorm uit te brengen.

De publicatie is opgevat in twee delen. In het eerste deel maakt de lezer kennis met de Baliebrugge. Je leest er meer over het ontstaan van de parochie Sint-Godelieve, de veldschool, de teloorgang van het Vrijgeweed, en de groei van de Baliebrugge in de 20ste en 21ste eeuw.

Zeldzame Foto’s

In het tweede deel keren de auteurs terug tot aan de Romeinse tijd. Ze behandelen de vroege geschiedenis, het belang van de Heerlijkheden die in die tijd het leven van de gewone man tot ongeveer 1800 bepaald hebben. Ook de geschiedenis en de strijd voor het behoud van het Vrijgeweed en het besloten leven op de Baliebrugge tot de 19de eeuw komt aan bod.

Het boek bevat zeldzame kaarten en foto’s, vaak ter beschikking gesteld door inwoners. Het is een mooi naslagwerk geworden voor iedereen die hier komt wonen en de betekenis wil achterhalen van zijn of haar woonwijk of straat. In het boek kom je ook meer te weten over de naam Baliebrugge. (GST)