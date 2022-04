De bende van Bakelandt herleeft in boek van Bernard Pauwels uit Langemark

De bende van Bakelandt zaaide dood en verderf. Bernard Pauwels bewerkte episodes uit de roman van pastoor Huys in boeiende verhalen. Het boek wordt voorgesteld in CC Den Tap op 11 april.

Het boek “Bakelandt – en de rovers van het Vrijbos” van de hand van Bernard Pauwels kwam eind 2021 uit. Op 11 april om 20u in CC Den Tap wordt het boek voorgesteld.

Tweehonderd jaar geleden ging West-Vlaanderen gebukt onder een golf van misdaad en terreur. De Bende van Bakelandt blijft tot op vandaag tot de verbeelding spreken. Bernard Pauwels bewerkte vier episodes uit de volksroman van pastoor Victor Huys tot vier boeiende verhalen, die samen de geschiedenis van Bakelandt weer tot leven brengen. Gewelddadige overvallen, martelingen, moord, verraad, spionage en intriges: een gedroomd scenario voor een meeslepend historisch relaas in feuilletonstijl.

Medepastoor Joye

Vandaag is de figuur van Bakelandt onlosmakelijk verbonden met de gemeente Langemark-Poelkapelle. Een van de sleutelfiguren was daarin de flamboyante onderpastoor Louis Joye. Er werd in 1981 een Bakelandtcomité opgericht om een stoet te organiseren om zo de jaarlijkse SuperBoem-feesten van de middenstand nieuw leven in te blazen. Het thema was vrij vlug gekozen. Langemark lag aan de grens van het toenmalige Vrijbos en gelinkt aan Bakelandt. De naam Langemark werd ook vermeld in het boek van pastoor Huys.

De periode waarin Ludovicus Bakelandt leefde, was een stuk bewogen geschiedenis met de Boerenkrijg, de Franse bezetting, de kerkvervolging … Op zondag 13 juni 1982 ging de eerste Bakelandtstoet uit. Een hele krachttoer voor een dorp. Er stapten ongeveer 400 figuranten door de straten van het centrum. Zeven jaar later, tijdens de 5de editie, was het aantal figuranten al opgelopen tot 1.000. Naast de 140 paarden waren er nog talrijke andere dieren van de partij zoals honden, ezels, geiten, koeien …

Na de 10de stoet in 2002 besloot het Bakelandtcomité wegens financiële redenen om over te schakelen naar driejaarlijkse historische evocaties tijdens de Bakelandtfeesten, afgewisseld met theaterwandelingen of een Bakelandtzoektocht.

Midden 1990 werd een weekendstudentenclub opgericht dat luisterde naar de naam Moeder Baekelandt, met ae.

Programma

Het programma tijdens boekenvoorstelling bestaat uit een muzikale omlijsting door Marleen Vanhooren. Schepen van toerisme, Laurent Hoornaert, spreekt over het belang van Bakelandt voor Langemark-Poelkapelle. De man die Bakelandt tijdens de evocaties gestalte gaf, Danny Jonckheere, duidt de ware toedracht over Bakelandt. Wie was hij en wat was zijn rol in de bende.

Auteur Bernard Pauwels leest voor uit zijn nieuw boek: “Bakelandt en de rovers van het Vrijbos”. Volkskundige en professor Stefaan Top verzamelde tijdens zijn carrière een opmerkelijke verzameling boeken, knipsels en andere documenten over de bende van Bakelandt. Hij heeft besloten zijn collectie te schenken aan de gemeente Langemark-Poelkapelle.

