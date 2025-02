Davien (27) debuteert met zoekboek ‘De Geschiedenis van het boek’: “Zowel informatief als speels”

Davien Dierickx (27) brengt met ‘De Geschiedenis van het boek’ haar allereerste boek uit. Het is vanaf donderdag te koop. “Het zoekboek is een uitdaging voor zowel kinderen als volwassenen”, zegt de Diksmuidse freelance illustrator en vormgever.

‘De Geschiedenis van het boek’ is een zoekboek met tien rijkelijk geïllustreerde zoekplaten. “Van de kleitabletten in Mesopotamië tot de papyrusrollen in Egypte en van papier scheppen in China tot een kijkje in een drukkerij in de jaren ‘50, het komt allemaal aan bod”, zegt de 27-jarige freelance illustrator. “De vraag om het boek te maken, kwam van Uitgeverij Horizon waarmee ik al enkele keren heb samengewerkt. Ik kreeg hiervoor ook een werkbeurs van deAteurs. Het is mijn eerste eigen boek. Ik heb er het afgelopen jaar hard aan gewerkt en hiervoor zelfs enkele opdrachten laten schieten wegens tijdsgebrek. Het boek is informatief en speels en voor zowel kinderen als volwassenen een uitdaging. We hebben het niet te gemakkelijk gemaakt, want je mag kinderen niet onderschatten. De bedoeling is dat ouders samen met hun kinderen het boek bekijken. Het is een mooie geïllustreerde reis doorheen de geschiedenis van het boek, die de lezer meeneemt langs verschillende culturen en tijdsvakken.”

Een illustratie uit het boek. © KVCL

Davien Dierickx kan trouwens al aardig wat adelbrieven voorleggen. Zo voorzag ze onder meer al boeken van professor filosofie Ignaas Devisch, Dieter Coppens, Tatyana Beloy en Lien Vande Kerkhof van illustraties. “Ik werk ook regelmatig voor lokale besturen waaronder de stad Antwerpen, bedrijven en scholen”, zegt ze. “Ik ontwierp ook het strikje voor Kom op tegen Kanker. Mijn werk is heel veelzijdig.”

Opgedragen aan mama

“Ik draag het boek op aan mijn mama die tien jaar geleden overleed”, besluit Davien. “Zij wou ook graag boeken uitgeven en ik realiseer nu haar droom. In het boek zijn tien klaprozen verwerkt die symbool staan voor de tien jaar dat ik mijn mama al moet missen. Ik wil ook mijn familie en vriend bedanken voor de steun.”