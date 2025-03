Davidsfonds Kortrijk maakt laureaten bekend van Junior Journalist

Davidsfonds organiseerde voor de 36ste keer de voorronde van Junior Journalist. Het thema van het verplichte werk was ‘Feest’. De laureaten zijn Annelien Verhulst van O.L.V. van Vlaanderen, Noé Vandeputte, Dré Torbeyns en Mila Descamps van Guldensporencollege Harelbeke, Sophia Holvoet van Basisschool ‘t Fort L6A, Esther Van Rafelghem en Noor Van Quickelborné, beiden van Guldensporencollege Plein. “We lazen in de opstellen onder meer over verjaardags- en kerstfeesten, enge feesten zoals Halloween, magische feesten, klasfeesten, kermis en carnaval, sinterklaas en Suikerfeest, trouw- en communiefeest, Chinees Nieuwjaar, een bowlingfeest en een voetbalfeest”, zegt voorzitter Jan Vercammen. Voor de nationale ronde zijn twee van de zeven laureaten geselecteerd en genomineerd voor de beste Junior Journalist van West-Vlaanderen, namelijk Annelien Verhulst in Reeks I en Noé Vandeputte in Reeks II. (PVH/foto KDS)