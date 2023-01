Davidsfonds huldigt Junior Journalisten

Ella Kuyle en Stella Vandenborre zijn de laureaten van de Junior Journalistwedstrijd in Ieper. Zij werden gehuldigd in cc Het Perron tijdens de dertiende editie van Toast Literair.

Het thema van de schrijfwedstrijd was ‘#trots #lokalehelden’. Het Davidsfonds wilde het deze editie over een andere boeg gooien en vroeg de jonge schrijvers om het thema in een krantenartikel te gieten. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Ieperse basisscholen en leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs gingen massaal op pad om markante, lokale persoonlijkheden te interviewen.

In de categorie eerste graad secundair onderwijs behaalde Ella Kuyle met haar krantenartikel over de Ieperse Jennie Vanlerberghe, de oprichtster van Moeders voor Vrede, de eerste prijs. Ella volgt moderne talen & wetenschappen in het Lyceum in Ieper. De tweede prijs was voor Joppe Lyphout, de derde prijs ging naar Leonard Becuwe.

De laureaat in de categorie derde graad basisonderwijs was Stella Vandenborre. Zij zit in klas 5A van de basisschool Lyceum-Heilige Familie in Ieper en schreef een pakkend artikel over Jeanne Mesdom, een Iepers meisje dat elf jaar was toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ze combineerde het levensverhaal met een interview met Wouter Sinaeve, de bedenker van een wandeling in Ieper met de naam ‘In de voetsporen van Jeanne Mesdom’.

Nationale finale

De tweede prijs was voor Ine Pattyn van de bassischool Lyceum-Heilige Familie, de derde prijs ging naar Charlotte Debel die school loopt in de basisschool Het Nestkastje in Dikkebus.

Zowel het verhaal van Ella Kuyle en Stella Vandenborre werd ondertussen ingezonden om aan de nationale finale deel te nemen. Alle finalisten keerden naar huis met prijzenpakketten. Een deel van de prijzen werd geschonken door het stadsbestuur van Ieper. (EG)