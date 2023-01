Davidsfonds Beselare zet jonge schrijvers in de kijker

Als eerste activiteit van het nieuwe jaar zette het Davidsfonds Beselare de jonge schrijvers die hadden deelgenomen aan Junior Journalist wedstrijd in de kijker.

Eerst werd getoast op het nieuwe jaar met hopelijk tal van culturele hoogtepunten. Voor de gelegenheid had het bestuur Sien Demasure uitgenodigd. Sien is afkomstig van Geluveld en ex-leerlinge van de Vrije Basisschool De Biesweide uit Beselare. Van haar is bij de uitgeverij StoryLand het boek ‘Zonder Spoor’ uitgegeven. Ze kwam vertellen hoe het boek tot stand is gekomen en wat het inhoudt.

Daarbij kwamen ook tips voor onze jonge schrijvers. Opnieuw waren er heel wat deelnemers voor de wedstrijd Junior Journalist uit het 5de leerjaar van de VBS DE Biesweide uit Beselare en het zesde leerjaar uit de GBS De Regenboog uit Geluveld. De laureaten waren Elise Marquant, Céleste Van Pamel, Rik Knockaert, Maxim Pype, Fleur Vanhauwaert, Leonie Seroen, Liza Neyrinck, Klaar Vanpoucke en Mathis Soete.

Ze werden hoe kan het anders beloond met mooie boeken. Als algemeen laureaat werd Mathis Soete uit Zandvoorde die school loopt in de GBS De Regenboog te Geluveld bekroond. Hij maakt kans om nationaal deel te nemen. Hopelijk komen uit de groep winnaars later ook schrijvers want Sien nam in haar jeugd ook deel aan wedstrijden voor jongeren. Op de foto bemerken we alle fiere laureaten en de bestuursleden van de Beselaarse Davidsfondsafdeling.