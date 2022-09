Danny Jonckheere en Georges Vandromme brengen boek uit over kerkgeschiedenis van Langemark-Poelkapelle

Heemkundigen Danny Jonckheere en Georges Vandromme schreven samen een boek over de parochiepriesters en de kerkgeschiedenis van Langemark-Poelkapelle. Op dinsdag 27 september stellen ze het boek voor aan het grote publiek in de Sint-Pauluskerk in Langemark. Het boek zal vanaf dat moment ook te koop zijn.

Het boek kreeg de titel ‘De parochiepriesters en de kerkgeschiedenis van Langemark-Poelkapelle door de eeuwen heen’. Het duo is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Eerder brachten ze in 2014 al het boek ‘Hoe Langemark- Poelkapelle honderdennegen keer een toekomst verloor’ uit. Verder is Georges Vandromme ook bekend van uitgaves als ‘200 jaar burgemeesters in Langemark-Poelkapelle’ (2017), ‘Een wandeling langs 227 herbergen te Langemark-Poelkapelle’ (2019) en heel wat andere publicaties die het erfgoed van de gemeente in het daglicht stellen.

Boekvoorstelling

Tijdens het evenement op dinsdag 27 september in de Sint-Pauluskerk om 19.30 uur staat de voorstelling van het boek, de overhandiging van het eerste exemplaar en een signeersessie op het programma, maar ook de vereremerking van een aantal leden van de kerkfabriek. Dat de boekvoorstelling plaatsvindt op 27 september is geen toeval. “In 2025 zal het op 28 september precies honderd jaar geleden zijn dat de Sint-Pauluskerk heringewijd werd, nadat de heropbouw al begon in 2023”, zegt Danny Jonckheere. “Er is ook een link naar ons vorige boek, want 5 van de 109 slachtoffers in ons boek ‘Hoe Langemark- Poelkapelle honderdennegen keer een toekomst verloor’ stierven op 28 september 1918.”

Organist en interview

Het geheel wordt opgeluisterd door organist Ludo Geloen, die onder meer een nieuw werk ‘Quinque paroeciae’ zal creëren. Katelijne Vanbeselaere zal beide auteurs interviewen. Iedereen is van harte welkom. Het lokaal bestuur van Langemark-Poelkapelle biedt aan elke aanwezige om af te sluiten een drankje aan.

Het boek ‘De parochiepriesters en de kerkgeschiedenis van Langemark-Poelkapelle door de eeuwen heen’ telt 234 bladzijden en is vanaf 27 september te verkrijgen in de dienst voor toerisme en bij Danny Jonckheere en Georges Vandromme. Voor een exemplaar betaal je 24 euro. (TOGH)