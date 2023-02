Dan Adams heeft een bijzondere manier van schrijven: “Ik zie ieder personage en fragment in mijn dromen”

Daniel Moenaert (72) staat in Koekelare en de ruime regio bekend als een begaafd muzikant. Samen met zijn echtgenote Marie-Louise Logghe is hij al bijna 40 jaar de drijvende kracht achter muziekgroep Melo. Wat weinigen echter weten, is dat hij onder het pseudoniem Dan Adams ook al een reeks historische romans op zijn cv heeft staan.

Daniel zag het levenslicht in Torhout op 28 maar 1950 en was een graag geziene leerkracht. Daarnaast is muziek zijn tweede levensadem, want hij speelt saxofoon en gitaar in zijn eigen band, waaraan echtgenote Marie-Louise Logghe op keyboard en piano mee uitstraling geeft.

Derde levensadem

Het schrijverstalent is Daniels derde levensadem. Het rare is dat Daniel vooraleer hij begint te schrijven, zijn boeken droomt! “Ja, hoe raar het ook moge klinken, maar ik droom mijn boek vooraleer ik begin te schrijven. Ik zie ieder personage en fragment van wat hij of zij uitbeeldt in mijn droom. Pas dan kan ik het onthouden en begin ik te schrijven”, steekt Daniel van wal.

“Het verhaal is steeds op begrijpelijke wijze verweven met mijn vorige boeken”

“En een andere bijzonderheid is dat je op gelijk welk tijdstip altijd mee bent met het verhaal, of de lezer mijn vorige boeken nu heeft gelezen of niet. Het verhaal is steeds op begrijpelijke wijze verweven met mijn vorige boeken”, besluit Dan Adams alias Daniel Moenaert.

Spanning

De reeds verschenen boeken zijn: Guillaume de Montfroid, In de schaduw van de kroon, De Normandische en De ridder en de roos. In maart 2023 verschijnt zijn vijfde boek in die reeks: Ieder zijn kruis. Spanning, hartstocht, intriges en romantiek zijn maar enkele van de ingrediënten waarmee zijn romans gekruid zijn. De directe stijl van deze historische romans laat je niet los en leidt je langs spannende gebeurtenissen en onverwachte wendingen, langs romantische liefdesgeschiedenissen en pikante situaties, bij momenten overgoten met een vleugje humor.

De boeken zijn bedoeld voor een zeer breed publiek. Wie houdt van historische en romantische drama’s, zal ze in één adem uitlezen. De boeken zijn afzonderlijk te koop in elke boekhandel of als e-book bij Kobo, Kobo+ en bol.com. Je kunt ze ook ontlenen in 80 bibliotheken waaronder deze van Koekelare, maar ook in bijvoorbeeld Torhout, Lichtervelde, Diksmuide, Oostende, Brugge, De Panne, Oostduinkerke…

(Eric Vanhooren/foto GC)

De boeken zijn ook te verkrijgen bij Daniel Moenaert zelf: danadams.be@gmail.com.