‘Damse film’ uit 1935 bij boekhandel Maerlant

Bij boekhandel Maerlant is doorlopend ‘Uilenspiegel leeft nog’ te zien, een film van maar liefst 87 jaar oud met een onder meer een piepjonge Nand Buyl. “Leuk is dat een groot deel van de buitenopnames zich in Damme afspelen”, zegt Paul Saelens, de man die de film weer onder de aandacht brengt.

Wie wil weten hoe de Kerkstraat, het marktplein en de Burgstraat in Damme er in 1935 uitzagen, kan eens binnenspringen bij boekhandel Maerlant. Daar is doorlopend, zeker nog de hele zomer, de 87 jaar oude film Uilenspiegel leeft nog te zien. Het gaat om een behoorlijk vrije verfilming van het boek De fanfare van de Sint-Jansvrienden van Ernest Claes. De film werd geregisseerd door Jan Vanderheyden, de man die ook het bekende De Witte (van Zichem) op zijn naam heeft staan. Jef Bruyninckx, de jongeman die De Witte speelde, speelt overigens ook een belangrijke rol in deze film.

“Ik botste eerder toevallig op dit filmpje. Mijn echtgenote zag op de zender Eclips TV een oude film waarbij het haar opviel dat de buitenopnames voor een stuk in Brugge maar ook in Damme werden gedraaid”, zegt Paul Saelens, die als vrijwillige medewerker actief is bij boekhandel Maerlant. “In deze film zit ook een verwijzing naar de figuur van Tijl Uilenspiegel en daarom vond ik dat we hier iets moesten mee doen in het kader van van ‘25 jaar Damme Boekendorp. Zo’n film is echt een stukje Vlaams erfgoed.”

Paul zocht uit wie de rechten had op de film en kwam uit bij ene Jos Hoeyberghs uit Westerlo, die met zijn organisatie Retrofilms heel wat oude Vlaamse films in portefeuille heeft en een verwoed verzamelaar is. “De man ging ermee akkoord dat we in het kader van ‘Damme Boekendorp’ de film gratis zouden vertonen in de boekhandel Maerlant. Maar de film, met overigens een slechts 12-jarige Nand Buyl in een mooie rol, wordt in de boekhandel ook op dvd verkocht aan 15 euro. Mijnheer Hoeybergs en zijn echtgenote zijn hier onlangs trouwens het filmpje komen bekijken, samen met burgemeester Joachim Coens.” (PDV)

Boekhandel Maerlant, Kerkstraat 31, elke dag geopend van 11 tot 18 uur.