Daar bij die molen: Paul Van Stappen (67) bundelt West-Vlaamse windmolens in boek

Waar je ook gaat langs West-Vlaamse wegen, overal kom je oude molens tegen. Molenliefhebber en -kenner Paul Van Stappen (67) verzamelde er in zijn nieuwste fotoboek een zestigtal uit heel de provincie. Van Knokke tot Veurne, Outrijve tot in Zarren: zondag weet je tijdens Molendag wat gedaan.

Sterke Beer (Lo-Reninge): “Ter ere van Bert en zijn West-Vlaamse familie van molenbouwers”

© Paul Van Stappen

“Windmolen Sterke Beer in Pollinkhove (Lo-Reninge) kwam prachtig in beeld tijdens Gent-Wevelgem. Tiens, dacht ik, die heb ik nog niet, maar hij bleek er dan ook nog maar pas te staan. Berre Demol bouwde de molen samen met z’n vader Ronny als eerbetoon aan zijn overleden broer Bert. Hij staat vlakbij het ouderlijk huis in Pollinkhove en het was de wens van vader en zoon om hun bouwwerk, een typisch Vlaamse windmolen, live op televisie te zien draaien tijdens de koers. Mijn boek lag al klaar voor druk, maar de Sterke Beer kwam op het laatste nippertje toch nog op de achterflap. Een ereplekje voor Bert en zijn familie, die bij de laatste molenbouwers van het land horen.”

Sint-Karelsmolen (Veurne): “Parel van de Westhoek”

Paul Van Stappen © Paul Van Stappen

“De Sint-Karelsmolen in Veurne is de enige overblijvende vijzelmolen van het land. Deze molen van het type stenen grondzeiler werd tussen 1814 en 1820 gebouwd voor de ontwatering van de lager gelegen Moeren. De stalen vijzel, een zogenaamde schroef van Archimedes, diende om het water op te pompen. In het uitgestrekte polderlandschap kan je deze prachtige molen al van kilometers ver zien blinken. De parel van de Westhoek, vergeet hem zondag dus zeker niet te bezoeken.”

Oostmolen (Gistel): “Uniek door zijn dubbele functie”

© Paul Van Stappen

“De Oostmolen in Gistel, nog zo’n specialleke en ook weer typisch Vlaams. Maar deze torenkotmolen, eigenlijk een omgebouwde staakmolen, is vooral een unicum door zijn dubbele functie als koren- en oliemolen. De geschiedenis ervan gaat terug tot in 1302 maar hij werd in de loop der eeuwen wel verschillende keren heropgebouwd. Zo werd hij in 1488 in brand gestoken door de troepen van Maximiliaan Van Oostenrijk. De molen is nog altijd in werking en zal zondag zeker draaien.”

Zuid-Abdijmolen (Koksijde): “Laatste beroepsmolenaar van het land”

© Paul Van Stappen

“De Zuid-Abdijmolen, ook bekend als de Lootvoetmolen, is een staakmolen gebouwd in 1773. Oorspronkelijk stond hij in Houtem bij Veurne, maar hij werd daar begin jaren vijftig afgebroken en door de gemeente Koksijde weer opgebouwd op de plek waar eeuwen geleden een van de twee molens van de Abdij Ten Duinen stond. Een unieke ligging. Als je er zondag langsgaat, zal je vast en zeker aan de lippen hangen van molenaar Patrick. Hij is de laatste voltijdse beroepsmolenaar van het land.”

Vredesmolen (Houthulst): “Een oorlogsmonument, zo kan het dus óók”

© Paul Van Stappen

“De Vredesmolen in Klerken (Houthulst) is een stille getuige van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd door de Duitsers als uitkijkpost gebruikt, want met zijn 43 meter boven de zeespiegel staat hij op het hoogste punt van het dorp. In 1917 brandde deze bergmolen of bovenkruier na een inslag van een projectiel echter volledig uit, op de restanten werd een gaanderij gebouwd vanwaar je een fenomenaal uitzicht hebt over de weidse velden. Daarmee is dit oorlogsmonument een prachtig voorbeeld van hoe het ook anders kan.”